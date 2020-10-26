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Владимир Ефимов: финансирование московских школ за 10 лет выросло в 2,5 раза

Москва, 26.10.2020
Затраты на финансирование государственных образовательных организаций Москвы за последние 10 лет увеличились в 2 - 2,5 раза и составили от 135 до 175 тысяч рублей на одного учащегося в год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2011 году правительством Москвы был изменен механизм финансового обеспечения государственных образовательных организаций и внедрены единые нормативные затраты, которые зависят от возраста детей и от образовательной ступени. Переход на единые стандарты позволил увеличить оплату труда педагогов и повысить качество образовательного процесса», - подчеркнул заместитель мэра.

Ранее финансирование подавляющего большинства московских школ, не обладающих статусом «лицей», «гимназия», «центр образования», «школа здоровья», составляло 63,1 тысячи рублей на одного обучающегося в год. В 2011 году правительство Москвы перевело финансирование на единые нормативные затраты, которые регулярно повышаются. Так, к январю 2020 года затраты на одного учащегося первого — четвертого классов составили 135 тысяч рублей в год, на ученика пятого — девятого классов из бюджета выделяется 155 тысяч рублей, на старшеклассника — 175 тысяч рублей в год. На одного воспитанника дошкольного отделения групп полного дня в год выделяется по 185 тысяч рублей.

«В норматив включены практически все расходы, которые обеспечивают работу образовательной организации. Из выделяемых бюджетом средств школа самостоятельно оплачивает все необходимые расходы: коммунальные услуги, охрану, клининг, зарплату педагогов и мероприятия по повышению квалификации, закупку мебели и учебников и многое другое. Такая финансовая самостоятельность дает школам больше оперативности и гибкости в расходовании средств и повышает результативность работы образовательных организаций», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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