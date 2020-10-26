Внешняя экспансия Турции продолжается

Война в Нагорном Карабахе продолжается уже почти месяц. Азербайджан и поддерживающая его Турция близки к промежуточному военному успеху – они могут отрезать территорию Нагорного Карабаха от Армении.

«Если раньше предполагалось, что Турция претендует на роль главного посредника в процессе умиротворения конфликта при сохранении территориального статус-кво (и, возможно, в этом и была главная цель всей карабахской операции), то сегодня следует признать: Анкара может выйти победителем в этой локальной войне, доказав актуальным и потенциальным союзникам на Кавказе и в Средней Азии свой экспансионистский потенциал. В перспективе это движение по тюркскому и суннитскому миру и территориям, которые ранее находились в составе Османской империи и были в той или иной степени зависимы от Стамбула. Территориям в российской зоне влияния. Карты, которые рисуют приближенные к правительству националистические и исламистские организации, говорят сами за себя (одна из них на нашем развороте)», – пишет журнал «Эксперт» в свежем номере.

Внутриполитические и экономические риски, с которыми может столкнуться Турция при проведении агрессивной внешней политики, рассматриваются в материале «Амбиции Блистательной Порты»