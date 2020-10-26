Вспышка сибирской язвы в России: в Дагестане зарегистрировали пять случаев

Вспышка сибирской язвы зафиксирована в России. В частности, в период с 24 по 26 октября пять случаев этой особо опасной инфекционной болезни зарегистрировали в Карабудахкентском районе Дагестана.

Согласно информации республиканского Минздрава, из 5 случаев – 4 были выявлены активно при подворном обходе медицинскими работниками. В настоящее время все заболевшие изолированы и госпитализированы в боксированное отделение перепрофилированного инфекционного госпиталя участковой больницы района. Состояние больных оценивается как средней тяжести. У них выявлены кожные проявления сибирской язвы.

Предположительно, заражение могло произойти при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота. Сейчас по данному факту проводится эпидемиологическое расследование.

Всего круг лиц, которые имеют одинаковый риск инфицирования, составляет 14 человек. За ними установлено установлено медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожных покровов и двукратным измерением температуры. Проводится экстренная профилактика. Одновременно с этим медики продолжают проводить подворные обходы для выявления граждан, которые также могли заболеть сибирской язвой.

Наша справка

Сибирская язва – очень опасная инфекционная болезнь, которую вызывает бактерия Bacillus anthracis. Протекает у человека в карбункулёзной, орофарингеальной и гастроинтестинальной форме. Прогноз определяется формой заболевания. В целом же прогноз – условно неблагоприятный, возможен летальный исход даже при адекватном и своевременном лечении.

Последний случай заболевания сибирской язвой на территории Дагестане бы зафиксирован года назад и также осенью. Тогда заболели четыре человека.