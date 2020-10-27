«Академик Черский» пошел за трубами

Согласно данным порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking, трубоукладчик «Академик Черский» снова приближается к немецкому порту Мукран. Именно там хранятся трубы для недостроенного газопровода «Северный поток—2». Эксперты делают осторожные предположения о том, что проект наконец подойдет к своему завершению.

«Академик Черский» пробыл в Мукране с мая по октябрь. В начале октября он вернулся в Россию и несколько недель, по информации агентства «Прайм», стоял недалеко от Калининграда, а около него проводило работы судно снабжения «Финвал». Теперь же «Черский» снова отправился на логистическую базу «Северного потока—2», причем на этот раз вместе с ним в Мукран пошли и вспомогательные суда. Так, судно обеспечения «Умка» Морспасслужбы прибыло в немецкий порт ещё в понедельник вечером, а «Финвал» придет туда примерно в одно время с «Черским».

Ситуация позволяет предположить, что «Академик Черский» всё же будет достраивать СП—2, несмотря на угрозы санкций, считает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. До сих пор есть вопросы, сумеет ли российское судно довести дело до конца в условиях, когда кольцо санкций все больше сокращает пространство для маневра. Остается верить, что формально дотянуть трубу удастся, но останутся вопросы к ее заполняемости и срокам окончания работ.

Вероятно, что к концу года проект достроить не удастся, предполагает эксперт. При этом он отмечает, что Германии и ряду стран Европы выгоднее иметь более диверсифицированный портфель поставщиков газа. Кроме того, есть надежды, что в случае смены власти в Белом доме в Вашингтоне новая администрация будет не столь решительно продвигать интересы национальных производителей нефти и газа, ослабив санкционное давление на Россию. Стоит вспомнить, что при президенте Обаме снизилось давление на Иран.

Зачастую демократы в США заинтересованы в снижении цен на топливо через максимизацию мировой добычи и стимулирование альтернативной энергетики. В свою очередь, республиканцы нацелены на получение максимальной выручки от продажи нефти и газа за счёт ограничений добычи в других странах и договоров об экспорте. Таким образом, указывает Алексей Кириенко, степень давления на «Газпром» может зависеть от того, кто окажется у власти в США.

И все же возвращение «Академика Черского» в Мукран может совсем не означать, что трубоукладчик и его суда снабжения готовы к началу работ по завершению проекта, считает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Очевидно, говорит он, что в акватории Калининграда «Черский» проводил испытания оборудования, а сопутствующую поддержку ему оказывали суда-снабженцы «Финвал» и «Умка», что указывает на то, что с большой долей вероятности они вместе с уже задействованными в проекте «Остапом Шереметом» и «Иваном Сидоренко» будут участвовать в глубоководных операциях ключевого трубопрокладчика. Можно также предположить, что суда еще не раз будут проводить испытания, прежде чем начать основные работы.

Как считает эксперт, принципиально новых событий вокруг «Северного потока—2» все же пока не происходит, по-прежнему нет ориентира, когда Nord Stream 2AG начнет работы по завершению прокладки труб. Это связано с высокой политизированностью проекта, а также с погодными условиями, поэтому остается только следить за информацией сервисов по отслеживанию судов Marine Traffic и MyShipTracking, по которым можно хотя бы предположить, где находятся ключевые участники главной интриги по строительству «Северного потока—2» на каком этапе сейчас проект.

Между тем, напоминает Алексей Антонов, США планируют модернизировать действующие санкции против проекта, что может еще больше осложнить его реализацию, но реальной угрозы для его полной остановки они пока не представляют. На текущем этапе они запрещают предоставлять услуги, товары или финансирование для «модернизации или установки оборудования» на судах, но стоит учитывать, что основная часть работ по дооборудованию флота «Северного потока—2» уже сделана, при этом «европейский след» доказать здесь будет проблематично. Наибольшую опасность для проекта представляют ограничения сертификации и страхования, а также обслуживания уже готовой инфраструктуры СП—2, но пока этот сценарий санкций остается только на бумаге.