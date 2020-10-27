Акции дня: падение прибыли давит на бумаги ОГК-2

Котировки энергетической компании ОГК-2 пошли вниз на фоне отрицательной отчетности по итогам 9 месяцев 2020 года. За дневную сессию во вторник бумаги подешевели на -2,87% до 0,7076 рублей за акцию.

Во вторник компания отчиталась о работе по итогам трех кварталов. Выручка ОГК-2 по РСБУ составила 88,477 млрд рублей, что на 11,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA ОГК-2 сократился на 1,2% до 25,063 млрд рублей. Валовая прибыль составила 15,218 млрд рублей (-21,6%), чистая прибыль уменьшилась на 4,9% до 11,697 млрд рублей.