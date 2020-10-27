Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление о ракетном обстреле своей территории и о сохранении перемирия со своей стороны.

«Армянские вооруженные силы подвергают ракетному обстрелу территории Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов», – говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

Ранее Армения заявила об обстреле Азербайджаном территории Нагорного Карабаха и предупредила о возможности нанесения ответного удара.

«Сегодня в районе 10:00-10:15 азербайджанская сторона нанесла удары из беспилотников (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийских средств по позициям пограничного поста ВС Армении на юго-востоке республики, на стыке границы с Ираном. Зафиксировав очередное нарушение режима перемирия и обстрел государственной границы Армении, министерство обороны Республики Армения заявляет, что будет вынуждено нанести ответные удары в направлении азербайджанских сил», ­– написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян в своем телеграм-канале.

25 октября Государственный департамент США заявил о заключении перемирия между Арменией и Азербайджаном, которое должно начаться 26 октября в 8.00 по местному времени. Перемирие было сорвано в день его начала, а президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 октября написал в твиттере о том, что «победоносная азербайджанская армия» освободила ряд сел в Карабахе.

10 октября и 18 октября Армения и Азербайджан заключали соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия. Армения заявляет об участии в войне Турции на стороне Азербайджана.