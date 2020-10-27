Чехия из-за коронавируса вводит комендантский час

Власти Чехии из-за распространения коорнавируса объявили о введении комендантского часа, который будет длиться с 21:00 до 5.00. Кроме того, по воскресеньям запрещается работа всех магазинов.

Комендантский час начнет действовать с 28 октября, и продлиться минимум неделю – до 3 ноября.

В 10-миллионной Чехии ежедневно выявляется около 15 тыс новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что в столичном регионе Франции и ряде районов «красной зоны» с 17 октября вводится комендантский час с 21.00 до 06.00, который продлится как минимум четыре недели.