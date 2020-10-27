Диетолог перечислила продукты, которые ухудшают течение COVID

Фастфуд, алкоголь, жирная и жареная пища мешают организму сопротивляться любым респираторным инфекциям, в том числе, коронавирусу, рассказала диетолог Юлия Хохолкова, которую цитирует aif.ru.

В этом же ряду находятся стресс, курение и алкоголь, также люди с лишним весом рискуют получить осложнение при данном инфекционном заболевании. Эксперт подчеркнула, что изменение рациона способствует выздоровлению при легкой и средней тяжести коронавирусной инфекции.

Она рекомендует, в первую очередь, исключить продукцию, в которой в большом количестве содержатся сахара или его заменители, поскольку при приеме антибиотиков сахар «подкармливает» патогенную микрофлору, что может осложнить течение болезни. Также стоит исключить из рациона гидронизированные жиры, такие как, рафинированное подсолнечное масло, которые не только не помогают в лечении, но и усиливают воспалительные процессы. Вдобавок желательно отказаться от жареных блюд, которые наносят урон сердечно-сосудистой системе. Хлеб лучше выбирать с простой рецептурой, в которой кроме муки, воды, соли и закваски ничего не присутствует, отметила доктор.

Поддержку организму в борьбе с новым коронавирусом окажут продукты, богатые витаминами С, D, цинком и Омега-3, такие как рыба, мясо, яйца и сыр, в последнем содержится белок, отвечающий за интоксикацию, на один килограмм веса человека.