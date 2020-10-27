Диетолог рассказала, когда прогулки полезнее тренировок

Чтобы максимально избавится от лишних килограммов во время пешей прогулки необходимо подобрать для этого правильное время, рассказал в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина. А именно, идти гулять следует сразу после приема пищи, поскольку обычно сразу после еды у человека возникает желание прилечь и отдохнуть. Именно в этот момент и откладываются ненужные килограммы. А если пойти погулять, то организм очистится, добавляет врач. Объедаться и ложиться на диван, не самая лучшая привычка, отметила она.

«Нельзя сидеть после еды, нужно обязательно выйти на улицу и постараться полученную энергию сжечь. Также хорошо выветривается алкоголь», - рассказала Соломатина. Она отметила, что это происходит из-за ускорения обменных процессов и кровообращения в организме во время движения.

«Помимо этого стимулируется выработка многих ферментов, еда переваривается быстрее и не так активно откладывается в жир», –продолжила диетолог. Она особо подчеркнула, что после еды необходима спокойная прогулка, а не активные физические упражнения.