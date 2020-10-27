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ЕС раздумывает над введением санкций в отношении Турции

Москва, 27.10.2020

Глава самой большой фракции Европарамента — «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил о необходимости введения экономических санкций против Турции.

«Это не греческий вопрос, это не вопрос Кипра, это не вопрос Франции, это вопрос, который надо решить на европейском уровне. Мы должны все вместе ответить на эти нападки на Европейский Союз. Если президент Эрдоган сейчас запрещает поступление французских продуктов в Турцию, то он должен понять, что все это происходит внутри таможенного союза. Существует общее соглашение между Европейским союзом и Турцией о том, что все европейские продукты должны иметь свободный доступ на рынок Турции. Невозможно выделить из них отдельные продукты. Мы видим попытку подорвать сам принцип таможенного союза. Поэтому следующий Европейский совет должен рассмотреть вопрос об изменении и реорганизации того таможенного союза, который у нас сейчас есть. Нетрудно понять, что Эрдоган только играет с нами. Ради сохранения к нам доверия, мы должны сейчас действовать, слов уже недостаточно. Мы должны использовать нашу экономическую мощь. Европейский Союз гораздо важнее для Турции, чем Турция важна для нас», – цитирует Вебера «Euronews».

Летом 2020 года турецкие геологоразведочные суда вели работу в Средиземном море на шельфе греческих островов и на шельфе части Кипра, который входит в Евросоюз. Эти действия Анкары едва не привели к военному столкновению между турецкой армией и военной группировкой Греции и Франции. Затем ЕС заявил, что введет в отношении Турции санкции, если Анкара продолжит геологоразведочные работы возле греческих островов и Кипра.

После того как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах по борьбе с «исламистским сепаратизмом» во Франции, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что Макрону «нужно лечить психику». «Те, кто покрывает нападки на мусульман, являются продолжателями идей нацизма и фашизма», – сказал президент Турции.

После оскорблений Эрдогана в адрес Макрона, Париж принял решение отозвать своего посла из Анкары для консультаций.

Кроме того, Эрдоган осудил рейд германской полиции в берлинскую мечеть. «Действия берлинской полиции явно подпитываются расизмом и исламофобией, полностью попирают свободу веры и приближают Европу к мраку средневековья», – сказал турецкий президент. Причиной рейда германской полиции в берлинскую мечеть стало хищение государственных средств, направленных на предотвращение пандемии коронавируса.

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