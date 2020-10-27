Глава партии Зеленского назвал провал на выборах «Слуги народа» «большим успехом»

Глава украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко, заявил, что считает очень успешным выступление партии на прошедших выборах в местные органы власти.

««Слуга народа» – это молодая партия, которая ранее не была представлена в местных органах власти. Теперь ее депутаты присутствуют почти в каждом регионе», – заявил Корниенко в комментарии для агентства «Интерфакс-Украина».

По словам руководителя «Слуги народа» его политическая сила получила в среднем 17% мест в районных советах и 20% депутатских мандатов в областных советах.

«Такой результат «Слуги народа» свидетельствует о том, что стремление к объединению общества и поиску общего знаменателя, которыми руководствуется партия Владимира Зеленского, значительно ближе многим гражданам Украины, чем риторика раздора и противостояния, которую используют другие политические силы для мобилизации своего электората», – заявил Корниенко.

25 октября на Украине прошли выборы в местные органы власти и официальные результаты выборов еще не оглашены. По данным экзит-полов на выборах мэров украинских городов ни один представитель партии Зеленского не смог одержать на них победу, чаще всего занимая третье или четвертое место. На выборах в местные советы «Слуга народа» так же занимала третье или четвертое место, а иногда не могла преодолеть 5% проходного барьера.

В июле 2019 года, на внеочередных парламентских выборах, «Слуга народа» получила более половины депутатских мест в Верховной Раде Украины.