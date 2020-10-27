Рекордное IPO

Купить акции китайской финтеховской компании Ant Group можно будет на биржах Шанхая (29 октября) и Гонконга (через пять дней). IPO компании, контролируемой Джеком Ма, основателем и владельцем Alibaba, обещает быть рекордным и должно принести, сообщает Financial Times, 34,4 млрд долларов. Это значительно больше 29,4 млрд долларов, вырученных в прошлом году от продажи акций Aramco.

Джек Ма станет богаче на несколько десятков миллиардов долларов.

В Шанхае, на ориентированной на IT-сектор бирже Star Market, акции Ant будут продаваться по 68 юаней (10,26 доллара) за штуку, а в Гонконге – по 80 гонконгских долларов (10,32 доллара США).

Предполагается продать в общей сложности 11% акций компании или приблизительно 3,34 млрд штук на 34,4 млрд долларов.

IPO установит рекорд и в Шанхае. 17,2 млрд долларов, которые планируется получить за продажу акций Ant, более чем вдвое превысит выручку от июльского IPO производителя чипов SMIC.

«Нынешний год – хороший год для IPO в Азии,- говорит консультант по банковским инвестициям из Гонконга Филипп Эспинасс,- но это (IPO Ant Group) пропустить трудно. Думаю, все уверены, что оно пройдет удачно на вторичном рынке».

Судя по оценке акций стоимость Ant Group составляет около 313 млрд долларов, то есть приблизительно столько же, сколько банк JPMorgan Chase. Стоимость компании может вырасти почти до 320 млрд долларов, если андеррайтеры обоих размещений воспользуются возможностью продать дополнительные акции. В таком случае общая выручка от IPO увеличится до 39,6 млрд долларов.

В Шанхае IPO пройдет с 29 октября по 4 ноября. На следующий день, 5 ноября, должна начаться продажа в Гонконге.

Крупнейшие институциональные покупатели в Шанхае, сингапурская компания GIC и канадский Canada Pension Plan Investment Board, планируют приобрести акций на 2 млрд юаней каждый. Temasek и Investment Authority из Абу-Даби подписались каждый на 1,5 млрд юаней. В шанхайском IPO участвуют более 6 тысяч фондов, контролируемых несколькими сотнями инвестиционных групп. При этом переподписка оказалась в 284 раза больше продаваемых акций.

Все выставленные на продажу акции Ant Group будут разделены поровну между Шанхаем и Гонконгом. Стоимость акций компаний, торгуемых на этих биржах, обычно не совпадает. Чаще всего дороже продаются акции в Шанхае.

Индекс CSI 300 акций компаний, зарегистрированных в Шанхае и Шэньчжэне, в этом году уже вырос почти на 15% благодаря оптимизму, который испытывают инвесторы относительно восстановления экономики Китая после коронавирусного кризиса. Что же касается главного гонконгского индекса Hang Seng, то он понизился в 2020 году на 12%. Китайские технологические компании, включая NetEase и JD.com, заработали на вторичном размещении акций в Гонконге в этом году миллиарды долларов на фоне нарастающего напряжения в отношениях между Китаем и США.

Белый дом, кстати, предложил закрывать рынки США для тех китайских компаний, которые отказываются показывать результаты аудиторских проверок американским регуляторам.