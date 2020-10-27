Кабмин расширил перечень больниц, перепрофилированных для пациентов с COVID

Российское правительство приняло решение расширить перечень медицинских организаций, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС. В частности под данные цели отводится одно из зданий медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова. Соответствующее распоряжение уже подписано российским премьером Михаилом Мишустиным.

В кабмине уверены, что подобное решение позволить расширить коечный фонд для пациентов с COVID еще на тысячу мест, сообщает пресс-служба правительства.

«Одно из зданий медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова перепрофилируют для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, проживающим в Московской области», - говорится в сообщении. Уточняется, что под временный стационар отводится медицинский центр «Кусково», входящий в состав стоматологического университета. Выбор организации вызван ее территориальной доступностью, поскольку комплекс расположен на востоке Московской области, где проживает 45% жителей этого региона.

В общей сложности в России для больных коронавирусной инфекцией выделено 216 448 коек, из которых кислородом обеспечены 118 908 коек, аппаратами ИВЛ - 28 222 койки.