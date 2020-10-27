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Коронавирус: пик прогнозируется на декабрь

Москва, 27.10.2020
Москва, вероятно, к пику уже подошла. Но и в ней, как и в целом, COVID-19 обновляет мрачные рекорды. Менее одной пятой врачей в своей закрытой соцсети одобрили действующую модель борьбы с ним. А врачи из Кургана обратились к президенту с призывом о помощи. И нет ощущения того, что общество консолидировалось в борьбе с этой угрозой.
#Здравоохранение
#Коронавирус
#эпидемия
#Общество
  • Коронавирус: пик прогнозируется на декабрь

Коллаж: Тамара Ларина

В России по состоянию на 27 октября был зафиксирован новый мрачный рекорд: за сутки от коронавируса скончались 320 человек. На первом месте по количеству жертв ковида Москва – 61 человек. В тройку вошли также Санкт-Петербург (47) и Воронежская область (16).

Обеспокоенный усугублением ситуации Роспотребнадзор, с 28 октября вводит по всей стране масочный режим. Как говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, ношение масок будет обязательным в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

 

Клубы на замок

 

Кроме того, служба предписывает запретить организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере общепита и развлечений, работать с 23 часов вечера до 6 утра. Правда, в Москве, как сообщает РБК, решили все-таки не прибегать к столь радикальной мере. Ранее введенной системы контроля за посетителями баров и ночных клубов по мнению столичных властей вполне достаточно.

Напомним, что с 19 октября все посетители московских развлекательных заведений, отдыхающие в них с полуночи до 6 утра, должны регистрироваться, отправляя СМС на специальный номер, или с помощью QR-кода. Таким образом, в случае, если у кого-то из посетителей в дальнейшем найдут коронавирус, можно будет отследить круг контактов.

«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», – приводит Telegram-канал «Оперштаб Москвы» комментарий главы пресс-службы мэра Москвы и правительства столицы Гульнары Пеньковой.

 

Крик о помощи

 

Но пока в Москве люди «чекинятся» в ночных клубах, за МКАДом обстановка накаляется. По данным «Оперштаба Москвы», в 15 регионах (включая саму Москву с показателем в 4312 человек), количество заболевших COVID-19 за сутки превышает 200 человек. Еще в 34 – больше 100 случаев за сутки. Всего же по стране за сутки зафиксировано 16550 новых случаев заболевания в 85 регионах.

Некоторые пациенты сами пытаются «разрулить ситуацию». Накануне в Facebook появилось сообщение одного из пензенских журналистов с просьбой о помощи. «Друзья, никогда за себя не просил, но тут особый случай. Мне срочно нужна плазма человека, переболевшего ковид с антителами. Молодой мужчина, 1 группа крови резус положительный, хотя не знаю, важно ли это. В больнице плазму заказали, но сказали, что процесс поиска донора может занять до полутора недель! У меня осталось 10 процентов легких, и, боюсь, я столько не протяну», – написал молодой человек в соцсети. Известно, что крик о помощи не остался без ответа – плазму нашли и уже прокапали. Но сколько еще людей нуждаются в подобной терапии, и многие ли ее дождутся?

Далеко не везде врачи открыто сообщают о том, насколько тяжела ситуация на самом деле. Но курганские врачи молчать не смогли. Накануне СМИ сообщили о том, что они попросили президента о помощи. Врачи обратились к главе государства с просьбой прислать военных медиков, заявив о настоящем «коллапсе» в системе здравоохранения: в больницах нет мест, скорые перегружены.

«Мест в больницах нет, медперсонала катастрофически не хватает (на одно отделение из 60 человек приходится всего 2 медсестры и один врач даже в специализированной больнице, ситуация в переоборудованных много хуже). Не хватает подводок кислорода», – говорится в письме, скан которого выложил портал URA.ru. «Мы убедительно просим оказать нам помощь с привлечением военных медиков, пока народ не стал у нас умирать прямо на улицах», – написали авторы письма.

На призыв отреагировал Минздрав РФ, пообещав специалистов из своих резервов. «В регион уже направлена группа специалистов, которые окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19 и окажут практическую помощь больным», — приводит комментарий помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова edaily.com.

Однако этим история не закончится: на письмо уже обратили внимание на самом верху. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают необходимым выяснить, почему врачи обратились в Москву, а не к властям региона.

 

Врачи изучают модели

 

При этом мнения медиков относительно того, как же нужно бороться с пандемией, явно расходятся. Опрос, проведенный закрытой соцсетью для медиков «Врачи РФ», данные которого приводит портал VTimes показал, что 33% считают вполне эффективной шведскую модель с ее добровольным тестированием, указанием контактов и сохранением работы большинства предприятий. А вот российскую, с казалось бы, все тем же добровольным тестированием, а также с принудительным мониторингом тех, у кого тесты оказались положительными и «рекомендательным» переводом сотрудников офисов на удаленку, поддержали лишь 18%.

Треть (31%) респондентов склоняются к пути, по которому пошел Вьетнам: двукратное тестирование всех, кто прибывает в страну, жесткие меры изоляции для тех, у кого тесты выявили COVID-19. Еще 29% считают правильной еще более жесткую, китайскую модель: массовое тестирование, изоляция для ковид-положительных граждан и профилактический перевод работающих людей на удаленку.

Что касается отдельных мер, то только 35% врачей считают, что дети должны обязательно ходить в школу в текущей ситуации. 47% респондентов полагает, что в первую очередь нужно обеспечить защиту наиболее уязвимых для вируса категорий. 5% выступают за изоляцию детей от пожилых людей.

Часть врачей склоняется к достаточно жестким методам: 21% выступает за принудительное ежедневное тестирование на коронавирус, независимо от наличия симптомов. 6% голосует за принудительную массовую вакцинацию.

 

Сдвиг по фазе

 

Между тем, как заявила телеканалу Россия-24 заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, эпидемия COVID-19 пойдет на спад, когда большинство населения станет невосприимчивым к вирусу за счет антител, приобретенных после перенесенного заболевания или благодаря вакцинации. Или же при наличии клеточной памяти лимфоцитов, позволяющей справиться с вирусом даже при отсутствии антител.

При этом сейчас Роспотребнадзор оценивает ситуацию, как фазу роста. «По законам эпидемиологии она продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, — это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста», — приводит ТАСС слова замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Ранее эксперты и чиновники говорили о том, что Россия выйдет на пресловутое плато начале-середине ноября. А Сбербанк на основе математической модели SEIR вычислил, что пик заболеваемости в России может прийтись на 8-12 ноября, а в Москве – на вторую половину октября.

Мэр столицы Сергей Собянин, впрочем, уже заявил, что город подходит к пику заболеваемости и выходит на плато. То есть, где-то этот заветный выход ближе, а где-то дальше. Возможно, все дело в том, где «зачекиниться» с помощью СМС или QR-кода.

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