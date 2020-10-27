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Курс доллара: рублю будет сложно держать удар

Москва, 27.10.2020
  • Курс доллара: рублю будет сложно держать удар

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Рубль завершил основную торговую сессию первого рабочего дня этой недели на Мосбирже на умеренном позитиве, укрепившись к евро и оказавшись в небольшом минусе в паре с долларом. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 76,21 руб., подорожав всего на 8,25 коп. по сравнению с закрытием пятницы. При этом к 17:11 мск нацвалюта в паре с «американцем» находилась на отметке 76,05 руб., что произошло впервые с конца сентября, а евро в это же время торговался по 89,92 руб., тем самым опустившись ниже 90,00 впервые с 25 сентября.   

Таким образом, после падения первой половины дня рубль вечером в понедельник развернулся вверх. Причём, по мнению экспертов, в этом нет никакой логики, так как остаются негативные сигналы с внешних рынков, а инвесторы продолжают своё бегство от риска.

Судя по всему, давившие всё последнее время на курсовую динамику санкционные риски, уже включены в цену рубля. Поэтому инвесторы практически перестали обращать на них внимание, как и на события в Белоруссии и Нагорном Карабахе. А без серьёзных подвижек на этом фронте, негативное влияние данных факторов фактически исчерпано.

В свою очередь Гельды Союнов из УК «Промсвязь» считает, что причиной роста рубля, который наблюдался накануне вечером, стали налоговые выплаты со стороны отечественных компаний.

«Мы полагаем, что эти операции начали оказывать влияние на динамику в валютных парах, так как по сравнению со значениями месячной давности активность на валютном рынке резко снизилась из-за неопределенности вокруг выборов президента США», – пояснил он.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» подчеркнул, что в целом в понедельник рубль всё-таки демонстрировал слабость. Он напомнил, что к середине вчерашнего дня Brent торговался по 3 130 руб. Кроме того, ставки MosPrime подорожали до 4,51%. По мнению эксперта, рост краткосрочных ставок можно связать с налоговым периодом. Это позволяет нацвалюте удерживать удар слабого «чёрного золото». При этом ещё в пятницу российский регулятор объявил об увеличении валютных продаж. Таким образом, власти страны показали свою низкую заинтересованность в очень слабом рубле.

«Ранее мы отмечали, что крепкий курс располагается ниже 64,00 в паре с долларом, а значения слабого – выше 76,00 за доллар. В этой связи мы полагаем, что при стабильном рынке «чёрного золота» рубль в паре с «американцем» попробует укрепиться ниже 76,00, а в паре в с «европейцем» – ниже 90,00», – отметил он.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» подчеркнул, что в условиях потери аппетита у глобальных игроков к риску, национальная валюта не заметила налоговых платежей и увеличения валютных продаж Центробанком. 

Как считает он, бегство инвесторов из рисковых активов стало следствием целого ряд негативных новостей. Это, прежде всего, тревога участников рынка из-за увеличения числа заболевших коронавирусом на планете, что может привести к введению новых локдаунов в мировых экономиках.

Это, по мнению Кравченко, это заставляет инвесторов переходит в более защитные активы, что в ближайшей перспективе выразится в укреплении доллара к валютам EM, в том числе и к рублю. Кроме того, наша валюта находится под давлением усилившейся антироссийской санкционной риторики. В частности, кандидат на пост главы Белого дома Дж. Байден назвал РФ основной угрозой для США.  

«В этих непростых условиях рублю будет сложно на этой неделе держать удар в паре с долларом. Одновременно с этим нацвалюта постарается укрепиться к евро, который накануне потерял почти полпроцента к доллару, реагируя на информацию о данных по индексу делового климата IFO в ФРГ. Впрочем, незначительное ослабление единой валюты ЕС может быть временным. Поэтому мы пока воздержимся прогнозировать динамику в паре евро-рубль», – заявил Кравченко.  

Между тем председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин предположил, каким будет курс национальной валюты к концу этого года. При этом он признался, что делать прогнозы по рублю – вещь неблагодарная.

«Но я всё же рискну. По моему личному мнению, к концу декабря рубль в обеих валютных парах останется приблизительно в тех же границах, где он находится сейчас», – резюмировал Кудрин, посоветовав россиянам хранить небольшие сбережения в рублях, а более крупные – в иностранной валюте.

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