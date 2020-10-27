Лукашенко: уговаривать бастующих выйти на работу никто не будет

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудников предприятий республики, которые решили бастовать по призыву оппозиционеров, уговаривать никто не будет.

«В связи с этими призывами, которые звучат из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках хочу сказать: никого не надо уговаривать - ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих», - цитирует президента Sputnik Беларусь.

По его словам, сейчас такой момент, когда каждый белорус должен сам выбирать дорогу, по которой он дальше собирается двигаться.

«Пусть сами определяются, где они хотят жить, как они хотят жить», – подчеркнул Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что организаторы протестов, действуя по «методичкам цветных революций» уже прошли семь-восемь этапов.

«Им осталось совсем немного. Следующий этап – это радикализация протеста. Она уже происходит. Против нас развернули не информационную, а настоящую террористическую войну. Мы должны это пресечь», – резюмировал Лукашенко.

Напомним, 25 октября истёк срок ультиматума, который Александру Лукашенко выдвинула экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она потребовала, чтобы Лукашенко ушёл в отставку и выпустил на свободу всех политзаключённых. Тихановкая заявила, что в противном случае люди мирно выйдут на улицы, заблокируют дороги, начнут забастовку на всех предприятиях и прекратят делать покупки в государственных магазинах.

По данным телеграм-каналов на ряде предприятий забастовки начались ещё накануне. Однако власти страны эту информацию опровергают. Кроме того, к забастовке присоединились студенты белорусских вузов и даже школьники.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская – 10,1%. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.