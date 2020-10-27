МАГАТЭ: Иран строит подземный ядерный завод

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью агентству Associated Press заявил, что Иран приступил к строительству подземного предприятия по сбору центрифуг для обогащения урана. «Они это начали, но не завершили. Это долгий процесс», – сказал Рафаэль Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что Иран продолжает накапливать запасы низкообогащенного урана, но не обладает его достаточным количеством для производства ядерного оружия.

Сейчас Иран располагает 2 105 кг низкообогащенного урана, хотя «ядерная сделка» разрешает Тегерану иметь всего 202,8 кг. Кроме того, Иран также поднял уровень обогащения урана до уровня в 4,5%, в то время как условия «ядерной сделки» позволяют обогащать уран лишь до 3,67%. На данные шаги Иран пошел после выхода США в мае 2018 года из «ядерной сделки» и введения против Тегерана санкций.