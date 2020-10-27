Morgan Stanley предсказывает ралли валютам развивающихся стран

Экономисты Morgan Stanley (MS) подготовили аналитическую записку, в которой говорится, что финансовые рынки, похоже, недооценивают возможность прихода голубой волны, то есть прихода к власти после выборов 3 ноября демократов как в Белом доме, так и в обеих палатах Конгресса. Авторитетный банк с Уолл-стрит считает, что у валют развивающихся стран (ЕМ), включая Россию, хорошие перспективы. Сейчас, по мнению банковских аналитиков, самое время вкладываться в валюты развивающихся стран и организовать в конце года ралли на их валютном рынке.

Конечно, дата прогноза – за неделю с небольшим до президентских выборов в США не случайна. Одной из главных причин укрепления валют ЕМ, уверены авторы записки во главе с Джеймсом Лордом, является некоторое прояснение ситуации вокруг президентских выборов. Согласно всем опросам Дональд Трамп явно отстает от Джо Байдена. Особенно неприятно для действующего президента то, что он отстает и в колеблющихся штатах, от которых обычно во многом зависит результат выборов.

«Рынок, похоже, недооценивает возможность голубой волны,- говорится в аналитической записке MS.- До выборов осталось мало времени, причем многие избиратели уже проголосовали. Поэтому мы полагаем, что возможность опросов и событий существенно повлиять на результат выборов ограничена.

Мы подчеркиваем, что хотя исход выборов остается, конечно, неясным, для сторонников демократов развивающиеся экономики выглядят вполне привлекательно. Особенно, этот прогноз подходит для объединенного правительства, при котором вполне вероятны крупные программы помощи и более последовательный набор мер в экономической политике».

Аналитики Morgan Stanley высоко оценивают шансы бразильского реала, мексиканского и колумбийского песо, южноафриканского рэнда и российского рубля, в которые они и советуют вкладываться сейчас своим клиентам.

Конец года является традиционно благоприятным временем для развивающихся рынков. К тому же, уверены в MS, в ближайшем будущем политическая обстановка немного стабилизируется или, по крайней мере, станет более предсказуемой, что тоже благоприятно скажется на валютах ЕМ. Причем, российский рубль вместе с южноафриканским рэндом, по аналитиков банка, лучше сейчас подходит для долгосрочных инвестиций, а бразильский реал и колумбийский песо – для краткосрочных.

В Morgan Stanley также считают, что валюты развивающихся стран продолжат укрепление с появлением более-менее надежной вакцины против коронавируса, что будет способствовать началу устойчивого восстановления глобальной экономики.