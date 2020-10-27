Нагорно-карабахская проповедь

Моя взрослая жизнь прошла в США, где я был профессионалом политики и придерживался левых светских взглядов. Многие из моих иллюзий об окружающем мире рухнули за последний месяц. Сегодня, в сей трудный час, оказались более потребны не политические рассуждения, но пророческий язык морали, язык проповеди и проклятий.

Блажен народ Арцахский, в своем сопротивлении наследующие Испанской республике и осажденному Сараево. Блаженны 18 и 19-летние бойцы, жертвующие жизнями во имя защиты земли предков и Божьих храмов. Блаженны старики и дети, ютящиеся в подвалах Степанакерта и отказывающиеся разделить участь изгнанников. Блаженны жены, возжигающие свечи в церквях, молящиеся за близких своих и отказывающие Злу иметь последнее слово в истории. Блажен народ армянский, всему миру доказывающий правоту Достоевского, ибо любовь в действии суровее, но и прекраснее любви в грезах. Блаженны матери, что собираются в школах руками плести маскировочные сети, чтобы уберечь детей своих от злых беспилотников. Блаженны школьники, что обходят дома и собирают посылки фронту. Блажен старик сторож нашего дома, ушедший добровольцем, чтобы быть там рядом со своим сыном-солдатом. Блаженны журналисты, рискующие своими жизнями, чтобы поведать миру правду о нападении, и да минуют их насылаемые алиевским режимом напасти. Блаженны добровольцы, собирающиеся отовсюду на противостояние фашизму на горах Арцахских.

Проклятие на правозащитные организации, отказывающиеся увидеть, как пленным отрубают головы и казнят деревенских жителей. Проклятие западным дипломатам с их заявлениями «с одной, как и с другой стороны», кто желают быть полу-слепыми и не признавать разницы между угнетателями и правами угнетенных. Проклятие грузинским «нейтралам», днями и ночами пропускающим через свою страну орудия смерти и сеющих ее. Проклятие израильским торговцам оружием, ибо позорят предков своих и ветхозаветных учителей своих, первыми сказавших, что Бог есть Бог справедливости. Проклятие чиновникам ООН, почитающих установленные Сталиным границы вместо защиты людей от грозящей им жестокой участи. Проклятие западной прессе, что в своей избирательной объективности потакает устроителям геноцида. Проклятие моральным релятивистам, утратившим способность отличить Добро от Зла. А ведь Зло существует. Проклятие международным левым, которые в своей идиотской политике идентичностей отказывают в солидарности тем, кто не подпадает под их нынешние представления об угнетаемых меньшинствах. Проклятие Эрдогану, порождению последнего нереформированного фашистского государства Европы. Проклятие НАТО, покрывающем своих торговцев оружием и чей второй по величине член в наши дни сделался крупнейшим поставщиком терроризма.

Завершаю вопросом к западному миру. Годами твердили вы, что Россия и Иран распространяют терроризм и угрозы. Как же тогда оказалось, что Россия и Иран — единственные здесь, кто не потакает Злу? Почему один лишь Иран осудил жестокое обращение с пленными, но не осудило ни одно из цивилизованных государств Запада?