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Нагорно-карабахская проповедь

Москва, 27.10.2020
#Нагорный Карабах
#Мир
  • Нагорно-карабахская проповедь

Моя взрослая жизнь прошла в США, где я был профессионалом политики и придерживался левых светских взглядов. Многие из моих иллюзий об окружающем мире рухнули за последний месяц. Сегодня, в сей трудный час, оказались более потребны не политические рассуждения, но пророческий язык морали, язык проповеди и проклятий.

  1. Блажен народ Арцахский, в своем сопротивлении наследующие Испанской республике и осажденному Сараево.
  2. Блаженны 18 и 19-летние бойцы, жертвующие жизнями во имя защиты земли предков и Божьих храмов.
  3. Блаженны старики и дети, ютящиеся в подвалах Степанакерта и отказывающиеся разделить участь изгнанников.
  4. Блаженны жены, возжигающие свечи в церквях, молящиеся за близких своих и отказывающие Злу иметь последнее слово в истории.
  5. Блажен народ армянский, всему миру доказывающий правоту Достоевского, ибо любовь в действии суровее, но и прекраснее любви в грезах.
  6. Блаженны матери, что собираются в школах руками плести маскировочные сети, чтобы уберечь детей своих от злых беспилотников.
  7. Блаженны школьники, что обходят дома и собирают посылки фронту.
  8. Блажен старик сторож нашего дома, ушедший добровольцем, чтобы быть там рядом со своим сыном-солдатом.
  9. Блаженны журналисты, рискующие своими жизнями, чтобы поведать миру правду о нападении, и да минуют их насылаемые алиевским режимом напасти.
  10. Блаженны добровольцы, собирающиеся отовсюду на противостояние фашизму на горах Арцахских.
  1. Проклятие на правозащитные организации, отказывающиеся увидеть, как пленным отрубают головы и казнят деревенских жителей.
  2. Проклятие западным дипломатам с их заявлениями «с одной, как и с другой стороны», кто желают быть полу-слепыми и не признавать разницы между угнетателями и правами угнетенных.
  3. Проклятие грузинским «нейтралам», днями и ночами пропускающим через свою страну орудия смерти и сеющих ее.
  4. Проклятие израильским торговцам оружием, ибо позорят предков своих и ветхозаветных учителей своих, первыми сказавших, что Бог есть Бог справедливости.
  5. Проклятие чиновникам ООН, почитающих установленные Сталиным границы вместо защиты людей от грозящей им жестокой участи.
  6. Проклятие западной прессе, что в своей избирательной объективности потакает устроителям геноцида.
  7. Проклятие моральным релятивистам, утратившим способность отличить Добро от Зла. А ведь Зло существует.
  8. Проклятие международным левым, которые в своей идиотской политике идентичностей отказывают в солидарности тем, кто не подпадает под их нынешние представления об угнетаемых меньшинствах.
  9. Проклятие Эрдогану, порождению последнего нереформированного фашистского государства Европы.
  10. Проклятие НАТО, покрывающем своих торговцев оружием и чей второй по величине член в наши дни сделался крупнейшим поставщиком терроризма.

Завершаю вопросом к западному миру. Годами твердили вы, что Россия и Иран распространяют терроризм и угрозы. Как же тогда оказалось, что Россия и Иран — единственные здесь, кто не потакает Злу? Почему один лишь Иран осудил жестокое обращение с пленными, но не осудило ни одно из цивилизованных государств Запада?

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