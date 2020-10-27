Названы продукты, которые способны «заблокировать» старение

Юлия Юсипова – российский врач, ректор Европейского Университета Долголетия – назвала продукты, которые способны «блокировать» старение.

По мнению специалиста, секрет продления молодости кроется, прежде всего, в факторах, связанных с пищевым поведением человека. В этой связи она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения. Кроме того, пища не должна содержать антибиотики и гормоны, пишет «Комсомольская правда».

Юсипова подчеркнула, что главной задачей антивозрастной диеты является воздействие на процесс метилирования — соединения атома углерода и атомов водорода с другими молекулами. Здесь, как подчеркнула она, основными помощниками для организма являются такие продукты как орехи и семена, плоды и ягоды, зерно и крупы, а также бобовые, листовые овощи, животный белок и специи.

Врач также рекомендует исключить из рациона консервированные продукты, сахар, подгоревшие блюда и продукты, богатые фолиевой кислотой. Кроме того, желательно избегать блюд, разогретых в пластиковых контейнерах или приготовленной в антипригарной посуде.

Ранее сообщалось, что от чрезмерного употребления сухофруктов можно вместо пользы получить лишние килограммы, так как многие представители данной продуктовой линейки являются очень калорийными. Об этом рассказала диетолог медицинского центра им. Рейгана при Калифорнийском университете Дана Хуннес.

Помимо этого, по её мнению, не следует злоупотреблять фруктами, из которых были приготовлены путём сушки такие сухофрукты, как изюм, курага, сушеные финики и бананы.