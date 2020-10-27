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Цены на нефть растут на новостях из Ливии

Москва, 27.10.2020
  • Цены на нефть растут на новостях из Ливии

ТАСС

Цены на нефть растут после снижения до минимальных значений  в понедельник 26 октября. Оптимизм инвесторов вызван ростом добычи в Ливии, передает портал investing.com.

Уточняется, что предложение нефти на мировом рынке будет еще некоторое время превышать спрос из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции в некоторых странах и, прежде всего, в США и Европе. На данном этапе продолжают поступать новости о новых ограничениях в тех или иных регионах мира, что не может не настораживать рынок. При этом надежда на принятие очередного пакета стимулирующих мер до ноябрьских президентских выборов США становится все слабее, и трейдеры переходят в наступление.

«Мы видим рост заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов Европы и США, и это идет вразрез с восстановлением экономической активности», - поделился мнением аналитик CMC Markets Майкл МакКарти. При этом он уверен, что рост поставок нефти из Ливии будет оказывать давление на рынок.

К 8:20 по московскому времени фьючерсы на декабрь на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялись до $40,73 за баррель, прибавив $0,27 (0,67%) по итогам закрытия предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) также показали положительную динамику, поднявшись на $0,22 (0,57%) по сравнению с уровнем предыдущей сессии - до $38,78 за баррель.

 

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