Парламент Турции раскритиковал Макрона

Парламент Турции принял резолюцию, осуждающую высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

«Представители политических партий в Великом национальном собрании Турции решительно осуждают провокационные, неуважительные и опасные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в адрес ислама, пророка Мухаммеда и мусульман», цититрует принятый парламентом документ сообщает турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

Месяц назад президент Франции Эммануэль Макрон о планах по борьбе с «исламистским сепаратизмом» во Франции. План предусматривал усиление контроля государства над радикальными исламистами, запрет на выступление иностранных исламских проповедников, введение обязательного школьного образования для детей мигрантов.

После исламского теракта, совершенного 16 октября 18-летний чеченцем Абдулахом Анзоровым, который убил и обезглавил 47-летнего учителя Самюэля Пати, французская полиция провела ряд арестов радикальных исламистов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что президенту Франции «нужно лечить психику». После оскорблений Эрдогана в адрес Макрона, Париж принял решение отозвать своего посла из Анкары для консультаций.