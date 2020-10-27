Погода в России пойдёт на резкий разворот

Погода мотается туда-сюда, как на качелях: вроде уже осень пришла, пасмурно и даже местами выпал снег. Но с начала этой недели на Русскую равнину снова вернулось тепло, никакого минуса, в небе висит солнце. Если вы решили, что это надолго, то ошибаетесь – погода в России резко пойдёт на разворот. Поэтому шапки с шарфами далеко не убирайте.

По прогнозу метеорологов, в центральных регионах, на северо-западе, в Сибири, на Урал, в Приморье, а также в Поволжье и даже в Крыму и на Кубани ближе к концу этой недели обещают сильное похолодание, местами пойдёт снег, а градусники станут показывать минус.

Погода в Москве и центральных регионах России

В центральной России синоптики пока обещают тепло, которое простоит вплоть, до этой пятницы – воздух будет прогреваться до фантастических для последних дней октября плюс 15. Но уже конец недели принесёт чувствительное похолодание, ветер и дожди. Так, в Тверской, Тульской и Калужской областях градусники на выходных не покажет выше плюс 5-7, небо будет пасмурным, возможны ливневые, холодные дожди. Так что, если мечтали съездить на дачу, чтобы поработать на приусадебном участке, придётся это дело отложить, возможно уже и до весны.

В Москве также пока тепло, погода радует гостей и жителей столицы, но и тут местных жителей и гостей столицы ждёт резкий разворот: к субботе столбики термометров опустятся до плюс 6, усилится ветер, небо затянет тяжёлыми облаками, дождь испортит все планы на выходные, какие бы они не были. В воскресенье станет ещё прохладнее – возможны по ночам отрицательные температурные значения - минус 1-2, днём – всего плюс 3-5. Кроме того, город зальют холодные ливни.

Погода в Приморье. Прогноз синоптиков

Приморье сейчас бьёт температурные рекорды – в регионе градусники показывают около плюс 15, а местами выше, ярко светит солнечно. Но, среда станет последним таким приятным днём на неделе, после чего погода пойдёт на резкий разворот в сторону холодов. Температура воздуха в ночь на четверг упадёт до минус 1-3, а днём теплее плюс 3 уже точно не будет. Немногим теплее в прибрежной зоне – днём плюс 5-7.

Циклон принесёт дожди в центр и на восток края, побережье просто зальёт, а в континентальной части уже пойдёт самый настоящий снег. Придёт с холодным фронтом и резкое похолодание на 2-4 градуса, по ночам прогнозируются заморозки.

Так что даже рекордсмен среди регионов нашей страны по превышению климатической нормы, не устоит и уступит свои права мощного холодного фронту, который принесет в Приморский край сначала промозглую климатическую осень, а потом и зиму.

Погода на Урале и в Сибири

На Урале погода тоже развернется в сторону зимы: циклон, который сейчас тихонько ползёт к югу Сибири, принесёт сюда дожди, снег, ветер и похолодание. Практически на всей территории Урала со среды градусники опустятся до плюс 3-6. Ветер ожидается сильный: в Оренбургской области и в Башкирии до 16 метров в секунду, порывами до 22, в Свердловской области и того больше – с порывами до 27 метров в секунду. Везде осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Сильный снегопад уже обрушился на Челябинскую область. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.Так что, если вы ещё не переобули свою «ласточку», то самое время - это сделать, иначе беды не избежать. Также засыпало снегом Курганскую область.

Ближе к предстоящему уикенду погода временно сменит гнев на милость, но не везде: немного потеплеет в Свердловской и всё в той же Курганской областях – до плюс 3- 6, возможно выглянет солнышко.

В Сибири будет примерно также: резкое похолодание, мокрый снег, ветер, ливневые дожди. Теплее всего пока на Алтае – примерно плюс 10 днём, по ночам – ноль или даже небольшой минус. Начиная с вечера среды по всему региону возможен мокрый снег, ветер поднимется до 20-24 метров в секунду. К выходным он немного утихнет, но снег идти не перестанет, а градусники покажут практически по всей Сибири отрицательные значения в том числе и в дневные часы.

Погода на курортах Краснодарского края и Крыма

На морских курортах нашей страны продолжается лето: в Сочи, по данным метеорологов, самый тёплый октябрь за последние десять лет наблюдений. Отдыхающие и гости города-курорта до сих пор купаются в море, которое имеет приятную температуру плюс 21 и пока не думает холодать. Воздух же днём прогревается до плюс 27. Но, это всё ненадолго: уже в пятницу градусник начнет потихоньку опускаться до плюс 20-21, возможна гроза. В субботу и воскресенье тепла выше плюс 18-19 ждать не стоит, зато начнутся проливные дожди, небо полностью закроют тяжёлые тучи.

Крым тоже пока держит почти летнюю планку. Сейчас в среднем на полуострове плюс 20-25. Но и здесь уже в самое ближайшее время погода пойдёт на резкий разворот. Так, в Симферополе в среду ещё тепло и солнечно – плюс 21. Однако в ночь на четверг небо заволокут тучи, а столбики термометров опустятся до плюс 17-19, пойдут дожди, возможны грозы.

В выходные в Крыму похолодает ещё более заметно – до плюс 15 в субботу, а в воскресенье до плюс 11. При этом усилится ветер и зарядят ливни. Правда, в Ялте будет немногим теплее – в выходные около плюс 17, но также пойдут дожди, возможны грозы. На побережье Азовского моря – традиционно прохладнее, чем на Черноморских пляжах. Так что в целом на юге России, как и во всей стране начинается настоящая климатическая осень.