Вход/Регистрация Подписка

Погода в России пойдёт на резкий разворот

Москва, 27.10.2020
  • Погода в России пойдёт на резкий разворот

Валерий Шарифулин/ТАСС

Погода мотается туда-сюда, как на качелях: вроде уже осень пришла, пасмурно и даже местами выпал снег. Но с начала этой недели на Русскую равнину снова вернулось тепло, никакого минуса, в небе висит солнце. Если вы решили, что это надолго, то ошибаетесь – погода в России резко пойдёт на разворот. Поэтому шапки с шарфами далеко не убирайте.

По прогнозу метеорологов, в центральных регионах, на северо-западе, в Сибири, на Урал, в Приморье, а также в Поволжье и даже в Крыму и на Кубани ближе к концу этой недели обещают сильное похолодание, местами пойдёт снег, а градусники станут показывать минус.

Погода в Москве и центральных регионах России

В центральной России синоптики пока обещают тепло, которое простоит вплоть, до этой пятницы – воздух будет прогреваться до фантастических для последних дней октября плюс 15. Но уже конец недели принесёт чувствительное похолодание, ветер и дожди. Так, в Тверской, Тульской и Калужской областях градусники на выходных не покажет выше плюс 5-7, небо будет пасмурным, возможны ливневые, холодные дожди. Так что, если мечтали съездить на дачу, чтобы поработать на приусадебном участке, придётся это дело отложить, возможно уже и до весны.

В Москве также пока тепло, погода радует гостей и жителей столицы, но и тут местных жителей и гостей столицы ждёт резкий разворот: к субботе столбики термометров опустятся до плюс 6, усилится ветер, небо затянет тяжёлыми облаками, дождь испортит все планы на выходные, какие бы они не были. В воскресенье станет ещё прохладнее – возможны по ночам отрицательные температурные значения - минус 1-2, днём – всего плюс 3-5. Кроме того, город зальют холодные ливни.

Погода в Приморье. Прогноз синоптиков

Приморье сейчас бьёт температурные рекорды – в регионе градусники показывают около плюс 15, а местами выше, ярко светит солнечно. Но, среда станет последним таким приятным днём на неделе, после чего погода пойдёт на резкий разворот в сторону холодов. Температура воздуха в ночь на четверг упадёт до минус 1-3, а днём теплее плюс 3 уже точно не будет. Немногим теплее в прибрежной зоне – днём плюс 5-7.

Циклон принесёт дожди в центр и на восток края, побережье просто зальёт, а в континентальной части уже пойдёт самый настоящий снег. Придёт с холодным фронтом и резкое похолодание на 2-4 градуса, по ночам прогнозируются заморозки.

Так что даже рекордсмен среди регионов нашей страны по превышению климатической нормы, не устоит и уступит свои права мощного холодного фронту, который принесет в Приморский край сначала промозглую климатическую осень, а потом и зиму.

Погода на Урале и в Сибири

На Урале погода тоже развернется в сторону зимы: циклон, который сейчас тихонько ползёт к югу Сибири, принесёт сюда дожди, снег, ветер и похолодание. Практически на всей территории Урала со среды градусники опустятся до плюс 3-6. Ветер ожидается сильный: в Оренбургской области и в Башкирии до 16 метров в секунду, порывами до 22, в Свердловской области и того больше – с порывами до 27 метров в секунду. Везде осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Сильный снегопад уже обрушился на Челябинскую область. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.Так что, если вы ещё не переобули свою «ласточку», то самое время - это сделать, иначе беды не избежать. Также засыпало снегом Курганскую область. 

Ближе к предстоящему уикенду погода временно сменит гнев на милость, но не везде: немного потеплеет в Свердловской и всё в той же Курганской областях – до плюс 3- 6, возможно выглянет солнышко.

В Сибири будет примерно также: резкое похолодание, мокрый снег, ветер, ливневые дожди. Теплее всего пока на Алтае – примерно плюс 10 днём, по ночам – ноль или даже небольшой минус. Начиная с вечера среды по всему региону возможен мокрый снег, ветер поднимется до 20-24 метров в секунду. К выходным он немного утихнет, но снег идти не перестанет, а градусники покажут практически по всей Сибири отрицательные значения в том числе и в дневные часы.

Погода на курортах Краснодарского края и Крыма

На морских курортах нашей страны продолжается лето: в Сочи, по данным метеорологов, самый тёплый октябрь за последние десять лет наблюдений. Отдыхающие и гости города-курорта до сих пор купаются в море, которое имеет приятную температуру плюс 21 и пока не думает холодать. Воздух же днём прогревается до плюс 27. Но, это всё ненадолго: уже в пятницу градусник начнет потихоньку опускаться до плюс 20-21, возможна гроза. В субботу и воскресенье тепла выше плюс 18-19 ждать не стоит, зато начнутся проливные дожди, небо полностью закроют тяжёлые тучи.

Крым тоже пока держит почти летнюю планку. Сейчас в среднем на полуострове плюс 20-25. Но и здесь уже в самое ближайшее время погода пойдёт на резкий разворот. Так, в Симферополе в среду ещё тепло и солнечно – плюс 21. Однако в ночь на четверг небо заволокут тучи, а столбики термометров опустятся до плюс 17-19, пойдут дожди, возможны грозы.

В выходные в Крыму похолодает ещё более заметно – до плюс 15 в субботу, а в воскресенье до плюс 11. При этом усилится ветер и зарядят ливни. Правда, в Ялте будет немногим теплее – в выходные около плюс 17, но также пойдут дожди, возможны грозы. На побережье Азовского моря – традиционно прохладнее, чем на Черноморских пляжах. Так что в целом на юге России, как и во всей стране начинается настоящая климатическая осень. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Цифровизация на основе немецких технологий

Немецкие и австрийские компании имеют значимые компетенции в области разработки и внедрения современных ИТ-решений. О том, к каким из них российский бизнес проявляет особый интерес, рассказывает управляющий партнер австрийско-немецкой компании msg Plaut в России Вольфганг Кестлер

Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

С бизнесом будут держать совет

Московские власти создали площадку, которая поможет объединить усилия бизнеса и города в восстановлении экономики после пандемии и выработке долгосрочной стратегии развития столицы. Уже сейчас экспертам очевидно, что главной точкой роста при этом должна стать реализация национальных проектов

«Организационный иммунитет» для компании

Условия пандемии заставляют компании адаптироваться к новым непростым рыночным условиям. О том, как успешно перестроить бизнес-процессы в соответствии с новыми реалиями потребительских предпочтений, рассказывает Сергей Ким, генеральный директор ООО Миле СНГ, представительства немецкого производителя бытовой и профессиональной техники премиум-класса Miele в России

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Курс доллара: названа главная опасность для рубля
    Результаты президентских выборов в США, считают западные аналитики, важнее для «здоровья» рубля, чем даже состояние российской экономики.
  2. Турция копает под «Газпром»
    Турецкие спецслужбы арестовали шестерых сотрудников бывшей «дочки» российской газовой компании, обвинив их в шпионаже в пользу России
  3. Валютные депозиты вновь популярны
    Свой коллективный прогноз валютного курса сделали вкладчики российских банков, нарастивших долю сбережений, хранимых ими в валюте
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама