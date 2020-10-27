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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» расширил поставки аккумуляторов в Турцию

Москва, 27.10.2020
Партию литий-ионных батарей, которые способны работать в условиях экстремальных температур, поставило турецким заказчикам предприятие ОЭЗ «Технополис «Москва» – компания ENSOL.

«Компания не первый раз поставляет свое оборудование в Турцию, ранее туда было экспортировано уже 50 литий-ионных батарей, а в этом году поставили еще 12 аккумуляторов, которые будут применяться для электротележек, используемых на промышленных объектах и складах-холодильниках. Часть оборудования была специально изготовлена для работы при экстремально низких температурах», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Продукция столичного производителя будет использоваться на складах и промышленных предприятиях страны.

Принцип разработки предприятия заключается в системе подогрева окружающего воздуха внутри корпуса, где расположены литий-ионные накопители энергии, а также управляющей и силовой электроники. Такое решение позволяет использовать все преимущества литий-ионных технологий без потерь эффективности, даже в условиях низких температур.

Спрос на литий-ионные батареи, произведенные столичными предприятиями, за рубежом активно растет, отмечают в ведомстве. Так, за восемь месяцев 2020 года их поставили в 27 стран мира, а общий объем экспорта составил 5,81 млн долларов, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В особой экономической зоне Москвы активно развиваются энергоэффективные технологии. Порядка десяти производителей ОЭЗ предлагают свои решения, которые отвечают современным требованиям к экономии ресурсов и экологии. Так, компания ENSOL занимает более 30 процентов рынка литий-ионных аккумуляторов в России. Только за прошлый год произведено и введено в эксплуатацию более полутора тысяч аккумуляторных батарей. Продукция компании выдерживает в два раза больше циклов заряда/разряда, чем другие виды аккумуляторов, что упрощает и удешевляет работу техники», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. 

Он также отметил, что компания-экспортер работает на территории особой экономической зоны с 2017 года. Ее продукция сегодня используется в 13 странах мира, а общий объем экспорта за 2019 год увеличился в денежном выражении в девять раз до 3 млн долларов.

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