Роскомнадзор сообщает о росте числа фейковых новостей на платформах YouTube, Instagram, Facebook

Роскомнадзор заявил, что американские интернет-компании игнорируют обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ, говорится на сайте ведомства. Также сообщается, что был выявлен всплеск рост количества фейков на иностранных интернет-платформах, таких как YouTube, Instagram, Facebook.

«Участились случаи распространения иностранными интернет-площадками недостоверной информации – фейков», - говорится в сообщении.

В частности, по сведениям Роскомнадзора, на площадке YouTube выявлено 278 ссылок на фейковые материалы, в Instagram 35 ссылок ведут на материалы не соответсвующие действительности, Facebook - 31, Twitter - 22.

«Цензура иностранными интернет-компаниями российских СМИ приобрела системный характер», - подчеркивается в сообщении. В ведомстве уверены, что подобный контроль российского медийного пространства из-за рубежа приводит к тому, что граждане России получают недостоверную информацию. При это все обращения к данным ресурсам прекратить цензуру СМИ РФ не получали никакого ответа, сообщили в пресс-службе.