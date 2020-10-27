Роспотребнадзор выпустил новые предписания по ношению масок и работе общепита

Всем россиянам следует носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах, говорится в новом постановлении Роспотребнадзора, которое вступает в силу с 28 октября.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», - говорится в новом постановлении чиновницы.

Помимо этого ведомство рекомендует приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 06:00 из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Запретить юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов», - говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой. Постановление публикует официальный интернет-портале правовой информации.