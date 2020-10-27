В России выявлено 16,5 тыс. новых случаев коронавируса

В России выявлено за сутки 16 550 новых заразившихся коронавирусной инфекций, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 1 547 744 случаев инфекции. Днем ранее был поставлен антирекорд по числу заболевших, было выявлено 17 347 случаев заражения. В относительном выражении прирост четвертый день держится на уровне 1,1%.

Число безвозвратных потерь за сутки составило 320 против 219 днем ранее, что стало максимальным значением за все время эпидемии. В общей сложности от COVID скончались в России 26 589 человек. Из российских больниц по выздоровлению было выписано 12 844, это максимум за всю пандемию. Всего от инфекции вылечились 1 158 940 пациентов, что составляет 74,9% от общего числа заразившихся.