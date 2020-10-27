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Россиянам не хватает валюты

Москва, 27.10.2020
ЦБ констатирует резкий отток денег с валютных вкладов в банках. Сами же банки не успевают ввозить в страну долларовую ликвидность.
#Финансы
#Валютный рынок
#Экономика
  • Россиянам не хватает валюты

Роман Пименов/ТАСС

Согласно данным Банка России, в сентябре 2020 года наши граждане забрали с валютных вкладов рекордную с апреля сумму — 1,15 млрд долларов. При этом, пишет РИА Новости, валютные депозиты россияне закрывают с самого начала года: по итогам девяти месяцев текущего года отток достиг 11,8 млрд долларов.

Месяцем ранее клиенты 217 кредитных организаций забрали со вкладов 1,217 млрд долларов. Основной вклад в отток валюты с депозитов внесли системно значимые кредитные организации. Так, первую строку по объему оттока валюты занял Сбербанк (441,8 млн долларов), на втором месте — ВТБ (223,6 млн долларов), на третьем — «Открытие» (58,5 млн долларов). При этом 92 банка в прошлом месяце все же зафиксировали приток валютных средств на вклады, но лишь 70,9 млн долларов.

Тем временем, сообщают «Известия», российские финансовые организации резко увеличили объем ввоза наличной валюты в конце лета 2020 года. Так, импорт долларов в августе увеличился в 1,8 раза по сравнению с уровнем прошлого месяца и аналогичного периода 2019 года, составив 1,62 млрд долларов в наличной форме. При этом за восемь месяцев года банки привлекли 12,7 млрд наличных долларов, евро — 3,5 млрд. В прошлом году эти цифры составляли 7,1 млрд и 7,7 млрд соответственно.

 

Кризисный синдром

 

Россияне традиционно снимают валюту с вкладов (а в этом году еще происходит и отток рублевых средств) на фоне экономического кризиса и ожидания ухудшения ситуации, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Подобное всегда происходит, когда наши граждане ощущают сложности с перспективами и понимают, что наступили сложные времена. В текущем году ситуация еще усугубляется тем, что низкие ставки по вкладам не дают возможности получать дополнительный пассивный доход.

Часть средств граждане перекладывают в другие инструменты: акции, облигации — по ним доходность выше банковских депозитов. В результате число частных инвесторов на Мосбирже с начала года выросло в два раза (с 3 млн до 6 млн). Кроме того, добавляет аналитик, отток средств был стимулирован низкими ставками по ипотечным кредитам — россияне решили воспользоваться программой льготной ипотеки под 6,5% и приобретали жилье, так как справедливо рассуждают, что лучшей возможности может и не быть.

Банки в ответ завозят повышенные объемы валюты, поскольку тенденция на покупку наличных долларов и евро в этом году довольно отчетлива. Валюту покупают и рядовые россияне, и бизнес, который создает финансовую подушку и сохраняет таким образом средства, защищает их от инфляции. В перспективе, полагает Артем Деев, стоит ожидать, что тенденция на отток вкладов продолжится, так как для всех очевидно — на фоне второй волны пандемии и частичных ограничений экономическая ситуация будет ухудшаться.

Почему отток валюты происходит у крупных банков — понятно, говорит, в свою очередь, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Они — основные держатели валютных депозитов. Действия граждан в рамках складывающихся экономических реалий логичны и финансово обоснованы. Низкие ставки по валютным вкладам заставляют наиболее экономически активную часть населения искать более эффективные формы использования денег (вложения в ценные бумаги, ипотека). Негатива для вкладчиков добавляет и изменение системы налогообложения с 2021 года.

Значительная доля граждан, потерявшая в доходах в период жестких ограничительных мер, связанных с эпидемией, использует свой валютный резерв для поддержания определенного минимума стандартов жизни. Кроме того, уровень инфляционных ожиданий среди населения остается достаточно высоким, что связано с неясностью перспектив отечественной экономики. Это традиционно стимулирует переориентацию на наличную валюту, указывает эксперт.

 

Развернуть поток

 

Вернуть вклады последней группы вкладчиков — задача для банков вполне выполнимая. И определенные действия в этом направлении уже предприняты: повышение ставок по валютным депозитам с 1 ноября текущего года. Увеличение импорта валюты — реакция кредитных организаций на данную ситуацию.

Отток валюты с депозитных счетов рассматривается банками уже как устойчивая тенденция, требующая гарантий валютной ликвидности.  Соответственно, это потребовало наращивания валютных резервов, чтобы сбалансировать ситуацию на валютном рынке как в текущем режиме, так и на перспективу.

Так что отток валюты из банков и рост ввоза валюты кредитными учреждениями — два взаимосвязанных процесса, что является следствием финансово зрелых действий участников российского рынка, уверен Анатолий Гожий.

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