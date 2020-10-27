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Россияне стали меньше верить телевидению, но отказываться от него не намерены

Москва, 27.10.2020
Игорь Серебряный
Менее четверти российских телезрителей полностью верят той информации, которую им сообщают по телевидению.
#Телевидение
#Общество
  • Россияне стали меньше верить телевидению, но отказываться от него не намерены

Коллаж: Тамара Ларина

Количество россиян, которые воспринимают телевидение как источник правдивой информации, заметно сократилось в нынешнем году по сравнению с прошлым годом, выяснила консалтинговая компания Deloitte. 

Согласно опубликованному во вторник докладу «Медиапотребление в России -2020», телевидение за год, прошедший с предыдущего аналогичного исследования, в среднем по России потеряло пять процентов в рейтинге доверия в числе других источников информации (Интернет, радио, печатная пресса и «сарафанное радио»).

Самый высокий уровень доверия к теленовостям Deloitte зарегистрировал в 2017-2018 годах, когда 30 процентов респондентов сообщили, что доверяют тому, что видят и слышат по ТВ.

Профессор кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ Александр Назайкин говорит, что результаты исследования структуры медиапотребления вызывают в памяти шутку про ежиков, которые плакали, но продолжали кушать кактус.

«Мы видим, что большинство людей не доверяют телевидению, и тем не менее, они продолжают его смотреть. Ну, примерно, как люди, случается, годами поддерживают отношения с другими людьми, хотя ничего позитивного в таком общении не осталось. Это связано с целым рядом факторов — таких, как доступность или недоступность альтернативных источников информации, привычкой к тому или иному информационному меню и даже чисто психологическим настройкам медиапотребителей», — сказал он «Эксперту».

Назайкин, который в октябре проводил собственное исследование медийных предпочтений аудитории, выяснил, что уход ее части от телевидения в другие медиа вызван как раз тем, что зрители подозревают эфирные телеканалы в распространении непроверенной информации, преднамеренных фейках, политической ангажированности. По данным его исследования, уровень доверия к СМИ оказался обратно пропорционален политизированности этого СМИ.

«Даже люди, далекие от информационной кухни, все равно хотят слышать альтернативные точки зрения на интересующие их темы. Если тот или иное СМИ — не важно, телевидение это, радио или газета — изо дня в день, из года в год транслирует только одну версию событий, человек подсознательно доверяет ей все меньше», — говорит профессор.

По его данным, даже те люди, которые нисколько не ставят под сомнение политику властей и, соответственно, полностью доверяют тому, что видят на экранах своих телевизоров, тем не менее хотят получать и точку зрения «врагов».

«Это не политический, а сугубо психологический запрос. Чтобы уверенно поддерживать какую-то позицию, надо хотя бы знать, как выглядит позиция, которая оппонирует твоей. Это делает мировосприятие не таким плоским, чем когда тебе доступна картина мира только с одной стороны», — объясняет Назайкин.

При этом телевидение все равно продолжает занимать уверенное второе место среди всех существующих источников информации (ему доверяют 23 процента респондентов), уступая только Интернету (о доверии к онлайновым новостям и комментариям сообщило 55 процентов опрошенных Deloitte).

На медиарынке работают практически те же самые механизмы, что на любом другом потребительском рынке, объясняет сосуществование этих противоречивых факторов завкафедрой радио и телевидения СПбГУ Сергей Ильченко.

«Люди часто смотрят телевизор просто потому, что у них нет доступа к иным источникам информации, в первую очередь я говорю про Интернет. Я, к примеру, регулярно смотрю Euronews, прекрасно осознавая, кто финансирует этот канал, и поэтому воспринимаю его аргументацию с поправкой на это знание: предупрежден — значит вооружен. Такие каналы надо смотреть именно для того, чтобы знать, что о тебе рассказывают оппоненты», — сказал он «Эксперту».

В докладе Deloitte также прослеживается прямая зависимость между уровнем благосостояния граждан и их «доверчивостью». Среди москвичей и жителей городов-миллионеров телевидению доверяет только 20-21 процент. Самый же высокий уровень нектритичности к теленовостям высказали жители наименее зажиточного Северо-кавказского ФО (28 процентов).

Это очень похоже на то, почему человек покупает продукты в «Пятерочке», а не в «Азбуке вкуса»: в магазинах «Пятерочка» товары дешевле, и они расположены на каждом углу, а в «Азбуку» надо нарочно ехать, и чек там намного выше.

«По аналогии, телевидение на своих двух мультиплексах предлагает бесплатную картинку в фоновом режиме, а у медиапотребителей не всегда есть время и, главное, потребность эту информацию перепроверять из других источников», — поясняет Ильченко.

Число телезрителей в 2020 году продолжило снижаться, даже несмотря на многомесячную самоизоляцию (только 88% россиян смотрели ТВ в этом году по сравнению с 94% в 2015 году), быстрее всего — в возрастной группе 40-44 года (падение на 10% за год).

Уровень доверия к теленовостям также падает, но потребительская привычка от этого никуда не исчезает. Этим объясняется, почему в рейтинге медиапотребления ТВ занимает второе место с большим отрывом от преследователей: ближайшие конкуренты, радио и газеты, вызывают доверие только у 3-х процентов россиян каждое.

Что привычка играет ведущую роль в сохранении телевидения как главного по охвату источника информации, согласен президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

«Причин, почему даже теряя доверие аудитории, телевидение все равно остается главным источником информации для большинства россиян, несколько. Но в основном, телевизор смотрят часто по привычке. Какой-то иной логики, почему так происходит, я не вижу», — признался он «Эксперту».

Накануне российское телевидение резко раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, по всем каналам непрерывно транслируются «русофобские и антисоветские настроения».

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