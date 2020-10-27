Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Российская валюта не смогла продолжить «зеленого» тренда. Начав торги вторника с отметок 76,32 рубля за доллар и 90,31 рубля за евро, к 17:10 по Москве национальная валюта оказалась уже на отметках 76,84 рубля за доллар и 90,95 рубля за евро.

Падение рубля происходило на фоне дешевеющего доллара. Индекс DXY за тот же период снизился с 93,07 до 92,86 пункта. На рубле сказывается пессимизм в который свалились американские, а вслед за ними и мировые рынки на фоне очередных проблем с пакетом мер поддержки в США. В понедельник сенатор Ричард Шелби расстроил рынок заявлением о том, что шансы на сделку по новым мерам поддержки ничтожно малы. При этом словесных интервенций, способных поддержать рынок, на этот раз не последовало.

Дополнительного негатива добавляет статистика по зараженным Covid-19, которая внушает все большие опасения по части восстановления мировой экономики. С учетом того, что крупные госкомпании останавливают продажу валюты на рынке, можно ожидать дальнейшего проседания курса.

"Колебания остаются по нынешним меркам умеренными. Сегодня допускаем сохранения торгов около 76,00-76,60 за доллар, нижняя граница диапазона будет выступать своеобразным водоразделом для продолжения позитивной динамики рубля", - приводит Рейтер мнение Дмитрия Полевого из компании Локоинвест.

Ранее «Эксперт Online» писал, что ЦБ констатирует резкий отток денег с валютных вкладов в банках. Сами же банки не успевают ввозить в страну долларовую ликвидность. Подробно об этом читайте в статье «Россиянам не хватает валюты».