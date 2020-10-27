Соцсеть отметила запись Трампа, как вероятную «дезинформацию»

Соцсеть Twitter вновь сделала пометку рядом с очередной записью президента США Дональда Трампа как возможную дезинформацию. Пост содержит информацию о несоответствии голосования почте по всем Соединенным Штатам.

«Большие проблемы и несоответствия с голосованием по почте по всем США. Мы должны иметь окончательные цифры 3 ноября», - говорится в записи, которая сопровождается подписью соцсети о «вводящем в заблуждение твите».

«Оспаривается и может вводить в заблуждение относительно того, как участвовать в выборах», - говорится в записи.

Ранее президент Трамп не раз выступал с громкими заявлениями, что соцсети играют против него, поддерживая его основных противников по предстоящим выборам. Представители соцсетей в ответ на все обвинения заявляли, что подобные высказывания не соответствуют действительности. Аналогичный комментарий давали представители соц сетей Twitter.

Выборы президента США пройдут 3 ноября, основным соперником действующего главы США Дональда Трампа является демократ Джозеф Байден.

Согласно опросу USC Dornsife от 25 октября, демократ лидирует на общенациональном уровне, набирая 54% поддержки, тогда как Трамп получает только 42%.