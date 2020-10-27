Учёный-эпидемиолог рассказал о последствиях для иммунной системы от COVID-19

Арег Тотолян – академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера – рассказал, несёт ли коронавирус COVID-19 серьёзные последствия для иммунной системы человека. По мнению специалиста, большой проблемы для иммунной системы от коронавируса не будет, так как в результате развития этой инфекции не развивается иммунодефицит, пишет газета «Известия».

«Вирус уходит, и иммунная система восстанавливается», – пояснил Тотолян в ходе форума «Здоровое общество».

Учёный-эпидемиолог также отметил, что существуют разные способы реабилитации после болезни, но ещё раз подчеркнул, что серьёзных последствий для иммунной системы коронавирусная инфекция не несёт.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ выпустил новые рекомендации, в которых назвал лекарственные средства для профилактики коронавируса COVID-19.

В документе ведомства отмечается, что на фоне увеличения числа заболевших, целесообразно применять медикаментозную профилактику для отдельных групп населения, включая медицинских работников, а также других лиц, имевших контакт с заражёнными.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 16 550 новых заразившихся коронавирусной инфекций. Таким образом, нарастающим итогом в стране зафиксировано 1 547 744 случаев COVID-19. Днём ранее был поставлен антирекорд по числу заболевших – выявили 17 347 новых случаев заражения. В относительном выражении уже 4-й день прирост держится на уровне 1,1%.

Лидером по число заболевших остаётся Москва. В столице за сутки зафиксировано еще 4 312 случаев COVID-19. На втором месте Санкт-Петербург (+721), на третьем – Подмосковье (+496). В пятерке также Нижегородская область (+369) и Ростовская область (+311).