Депутатам рекомендовали принять законопроект о расширении полномочий полиции

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендует нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции, сообщает пресс-служба комитета. Речь идет о резонансном правительственном документе, который предоставляет правоохранителям дополнительные права, в том числе право вскрывать автомобили.

Предложенные изменения позволят усовершенствовать деятельность полицейских в плане предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, поделился мнением глава комитета Василий Пискарев.

Сообщается, что новые поправки обсуждались на круглом столе, в котором принятии участие правозащитники, адвокаты и уполномоченный по правам человека в РФ.

По словам Пискарев, по итогам мероприятия стало очевидно, что некоторые положения законопроекта требуют более детальной проработки в целях исключения «нарушения конституционных прав и законных интересов граждан».

Напомним, российский кабмин в мае текущего года внес в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия полиции. В частности предлагается разрешить полицейским на законных основаниях вскрывать , а также оцеплять территории и жилые помещения, проникать в жилые помещения и на земельные участки.