В Госдуму внесён законопроект о повышении налога на валютные вклады

В Госдуме предложили повысить налог на вклады в иностранной валюте. Соответствующий законопроект внесён в нижнюю палату российского парламента депутатами от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Согласно этому документу, поправки коснутся налогов с процентов, которые вкладчики получают в виде дохода, передаёт РАПСИ.

Напомним, сейчас все рублёвые вклады облагаются налогом в 13%, если ставка по ним на 5% выше ставки рефинансирования регулятора. При этом валютные вклады облагаются налогом просто если процент по ним выше 9. Депутаты же предлагают опустить необлагаемый порог для всех валютных вкладов до нуля процентов. Другими словами, предлагается облагать налогом все валютные вклады.

Кроме того, авторы этой законодательной инициативы предложили обложить налогом в 15% все доходы со вкладов и дивиденды от долевого участия в деятельности отечественных компаний при выводе их за границу. По мнению депутатов-коммунистов, законопроект направлен на ослабление зависимости РФ от доминирующей роли иностранной валюты в жизни нашей страны.

«Обращение иностранной валюты на территории России подрывает суверенитет страны, ослабляя устойчивость рубля и нарушает Конституцию», – подчеркнули авторы этой инициативы.

Ранее «Эксперт Online» писал, что ЦБ констатирует резкий отток денег с валютных вкладов в банках. Сами же банки не успевают ввозить в страну долларовую ликвидность. Подробно об этом читайте в статье «Россиянам не хватает валюты».