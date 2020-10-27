В Италии проходят протесты против ограничений из-за COVID

В итальянском Милане произошло столкновение протестующих против ограничений, связанных с пандемией, с полицейскими, которым пришлось применить против участников акций слезоточивый газ, передает газета Corriere della Sera. Уточняется, что в акции приняли участие сотни людей, в ходе столкновений пострадал один полицейский.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей, которые вводят все новые меры в связи с распространением коронавируса, передает издание. Сообщается, что задержаны два человека.

Ранее аналогичная акция прошла в Турине, где в ходе акций пострадали два полицейских, арестованы 10 человек. Схожие манифестации, прошли и в других городах на севере и юге страны. Правоохранители сообщают, что выступления сопровождались актами вандализма и разграблениями магазинов.

СМИ уточняют, что поводом для выхода на улицы послужило для итальянцев введение правительством запрета на работу всех ресторанов и баров после 18:00. Власти также не исключили введение дальнейших ограничений.