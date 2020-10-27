В Минздраве назвали средства профилактики от коронавируса после контакта с заражёнными

Минздрав РФ выпустил новые рекомендации, в которых назвал лекарственные средства для профилактики коронавируса COVID-19.

В документе ведомства отмечается, что на фоне увеличения числа заболевших, целесообразно применять медикаментозную профилактику для отдельных групп населения, включая медицинских работников, а также других лиц, имевших контакт с заражёнными, передаёт РИА Новости.

В частности, здоровым людям, а также лицам из групп риска (пожилым людям и тем, кто страдает от хронических недугов), Минздрав рекомендует использовать рекомбинантный ИФН-α в виде капель/спрея или умифеновир по 200 мг 2 раза раза в неделю в течение 3-х недель.

После контакта с заражёнными в схему профилактики специалисты Минздрава включили гидроксихлорохин или рекомбинантный интерферон альфа + умифеновир.

Для лечения коронавируса ведомство рекомендует использовать шесть лекарств. Это фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон альфа и азитромицин + гидроксихлорохином.

При этом в Минздраве подчеркнули, что пока нет однозначных выводов об эффективности рекомендуемых препаратов. А их применение допустимо строго по решению врачебной комиссии, при условии, что потенциальная польза от них превысит риски. В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что что препарата от коронавируса, который мог бы существенно поменять расклад сил, пока нет.

«Мы получили некоторые варианты борьбы с COVID-19, но абсолютного лекарственного препарата, который бы кардинально поменял расклад сил, пока в мире нет», – признался министр.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлено 16 550 новых заразившихся коронавирусной инфекций. Таким образом, нарастающим итогом в стране зафиксировано 1 547 744 случаев инфекции. Днём ранее был поставлен антирекорд по числу заболевших – выявили 17 347 новых случаев заражения. В относительном выражении уже 4-й день прирост держится на уровне 1,1%.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.