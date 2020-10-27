В Москве не будут закрывать ночные клубы

Власти Москвы не планирует закрывать ночные клубы как рекомендует Роспотребнадзор, передает РБК. В мэрии уверены что принятых мер достаточно для соблюдения всех мер безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией, заявила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

"В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время”, заявила она.

Чиновница считает что данной меры достаточно для обеспечение оперативного контроля и в случае необходимости эпидрасследования. Кроме того в Москве наблюдается значительное снижение темпов прироста новых случаев заболевания, добавила Пенькова.

“Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики”, — резюмировал она.