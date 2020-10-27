В Роспотребнадзоре рассказали, когда исчезнет необходимость носить маски

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова рассказала, когда исчезнет необходимость носить маски. По её словам, носить маски всегда будет не нужно, для защиты от коронавируса уже есть вакцины, передаёт РИА Новости.

«Я думаю, что вечно это не продлится, – подчеркнула она. – Мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины от COVID-19, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках».

При этом глава ведомства уточнила, что с 2016 года люди носят маски каждый год с приходом гриппа.

Ранее сообщалось, что согласно новому постановлению Роспотребнадзора, которое вступает в силу с 28 октября, всем россиянам следует носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», – говорится в новом постановлении ведомства.

Помимо этого, Роспотребнадзор рекомендует приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 06:00 из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 16 550 новых заразившихся https://expert.ru/2020/10/27/rossiya-statistika/ коронавирусной инфекций. Таким образом, нарастающим итогом в стране зафиксировано 1 547 744 случаев инфекции. Днём ранее был поставлен антирекорд по числу заболевших – выявили 17 347 новых случаев заражения. В относительном выражении уже 4-й день прирост держится на уровне 1,1%.

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.