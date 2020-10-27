В Роспотребнадзоре рассказали, когда пойдет на спад эпидемия коронавируса

Коронавирус может распространяться по миру еще полтора года, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила в беседе с РИА «Новости», что периодически «горячие точки» инфекции могут возникать в различных точках земного шара, после чего эпидемия пойдет на спад и превратится в обыкновенный сезонный вирус.

Ранее она заявляла, что ситуация с коронавирусной инфекцией пойдет на спад только к лету будущего года, а к весне – в феврале-марте, может наступить обострение.

В мире на сегодня насчитывается более 42,7 миллиона случаев заражения, число летальных исходов от вируса составляет 1,1 миллиона пациентов. В России за все время эпидемии заразились более полутора миллиона человек, из которых 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч пациентов скончались.

Ранее была названа причина роста числа бессимптомных носителей COVID-19: специалисты сообщают, что это может быть связано не с сильным иммунитетом населения, а с толерантностью к вирусу.

При этом отмечается, что данный феномен также зафиксирован при таких болезнях, как холера, туберкулёз и другие инфекции.