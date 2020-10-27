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Верховный суд США стал консервативнее некуда, и это в интересах Трампа

Москва, 27.10.2020
#США
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  • Верховный суд США стал консервативнее некуда, и это в интересах Трампа

Утверждение Кони Баретт членом Верховного суда — очевидная победа Трампа, как минимум, тактическая

Zuma\TASS

Сенат Конгресса США утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда. Это тактическая победа Дональда Трампа, которая, тем не менее, может обернуться стратегическим поражением. Он обеспечил себе преимущество при возможном оспаривании в Верховном суде результатов президентских выборов, продемонстрировал единство Республиканской партии, но при этом опасно приблизил Америку к затяжному политическому кризису с не ясным исходом.

Интрига с голосованием за кандидатуру Барретт была снята еще в субботу. Тогда сенатор от Аляски Лиза Мурковски, считающаяся на сегодняшний день воплощением внутрипартийной оппозиции Трампу, заявила, что все-таки проголосует «за». Идея главы государства назначить судью Верховного суда до президентских выборов по-прежнему ей кажется плохой и идущей в разрез с традициями американской демократии, но по отношению к Барретт Мурковски, по ее выражению, «ничего против не имеет».

Что, кстати, странно. Американцы, недовольные новым верховным судьей, предъявляют претензии именно к Барретт лично. По своей биографии (восторженная ученица консервативного судьи Антонина Скалиа, как-то сказавшая, что «его философия права и моя тоже»), декларируемым религиозным убеждениям (набожная католичка), действиям (поддерживала движение против абортов) она, как считают в Демократической партии, похожа на тайную сторонницу Трампа. Уж, во всяком случае, действующий президент ей по духу куда ближе, чем Джо Байден и, особенно, идущая с ним вице-президентом Камала Харрис, по своим взглядам являющаяся во многом антиподом Барретт.

Именно Харрис была инициатором бойкота демократами заседания юридического комитета Сената, где обсуждалась кандидатура нового члена Верховного суда. В итоге комитет поддержал Барретт с «сухим» счетом. Входящие в него 12 республиканцев дисциплинированно высказались «за».

После заявления Мурковски в Республиканской партии оставался единственный сенатор, выступавший против кандидатуры, предложенной президентом. Это Сьюзан Коллинз, представляющая штат Мэн. Но ее голоса для того, чтобы «прокатить» Барретт, было мало. Если бы аналогичным образом поступили хотя бы два сенатора-республиканца, это дало бы демократам какую-то возможность для маневра. Тогда в сенате сложилось бы равенство: 50 голосов за Барретт, 50 – против. Значит, оставалась надежда протянуть с утверждением до выборов 3 ноября. А в этот день не только голосуют за нового президента, но и переизбираются 33 сенатора. Демократы имеют хорошие шансы получить в сенате большинство мест. А если президентом еще станет Байден…

Но, к сожалению для демократов, в понедельник сложилось как сложилось. 48 сенаторов (демократы, независимый кандидат и Коллинз) проголосовали против, 50 – за. Барретт приведена к присяге. Ее недругам остается только верить ее речи, произнесенной на заседании юридического комитета Сената. В ней она объяснила, чем отличается сенатор от верховного судьи. Первый должен руководствоваться своими политическими убеждениями, второй, напротив, должен их игнорировать.

Однако факт остается фактом: в Верховном суде теперь шесть судей-консерваторов, тяготеющих по своим взглядам к республиканцам, и всего три либерала, на которых рассчитывают демократы. Если победит Трамп, высшая судебная инстанция войдет в историю страны как структура, через которую действующий глава государства добивал наследие Барака Обамы. В Верховном суде на конец года запланировало рассмотрение реформы медицинского страхования, за которую ратуют демократы, и которую категорически отвергают республиканцы.

Если, что вполне вероятно, Трамп проиграет, но не признает своего поражения, он получит преимущество при судебной тяжбе. А вот если президентом станет его соперник, Верховный суд ждет реформа. В интервью CBS Байден подтвердил, что соберет авторитетную юридическую комиссию, которая рассмотрит этот вопрос и вынесет свои рекомендации главе государства. В том, какими они будут, сомнений нет. Количество судей Верховного суда увеличат, оставив за президентом право выдвигать конкретные кандидатуры.

Все три варианта чреваты серьезными политическими издержками. Трамп и люди его команды уже давали понять, что будут расценивать расширение состава Верховного суда, как форму государственного переворота. Но именно так может быть воспринято продление власти действующего президента через суд, где большинство – у тех, кто может считаться его сторонниками. Трамп сознательно идет на риск. Видимо, этот 74-летний любитель побеждать твердо решил одержать самую важную и, быть может, последнюю в его жизни победу: остаться в Белом доме на новый срок во что бы то ни стало.

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