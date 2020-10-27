Зарплаты учителей и медиков в Москве выросли почти в 3 раза с 2010 года – заммэра Ефимов

Средняя заработная плата педагогов в Москве по итогам девяти месяцев текущего года составляет 116,9 тыс. рублей. За последние 10 лет она выросла в три раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Также по его словам, в зарплаты врачей и среднего медицинского персонала увеличились в 2,7 и 2,2 раза соответственно. Таким образом, на сегодняшний день средняя зарплата врача составляет 156,4 тыс. рублей, а среднего медперсонала – 91,9 тыс. рублей.

Рост расходов городского бюджета на заработную плату учителей и медиков – отражение важности этих профессий для города, подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. «В сравнении с 2010 годом бюджетные ассигнования на зарплату московских учителей выросли в 2,2 раза, на зарплату врачей в 2 раза, на зарплату среднего медицинского персонала – в 1,2 раза», - отметил он.