FT: Apple разрабатывает собственную поисковую систему

Apple, похоже, активизировал работу над созданием собственной поисковой технологии, потому что Минюст США, который сейчас судится с Google, естественно, заинтересовался соглашением между двумя IT-гигантами, пишет Financial Times. По этому соглашению за право устанавливать на главную продукцию Apple – iPhone свою поисковую систему по умолчанию Google платит десятки миллиардов долларов.

Apple не имеет своей поисковой системы. Поисками за него занимается Google, который вот уже полтора десятилетия платит большие деньги за то, что его поисковик является поисковиком по умолчанию в браузере Safari, установленном на компьютерах Mac, iPhones и iPads. За разрешение устанавливать на свою продукцию поисковик Google платит Apple, как говорится в исковом заявлении Минюста к Google, от 8 до 12 млрд долларов в год или до 20% от чистой прибыли. О масштабах сотрудничества красноречиво говорят следующие цифры: почти половину поискового трафика Google в 2019 году дали устройства Apple.

Однако сейчас в связи с иском правительства США, которое обвиняет Google в монополизме, взаимовыгодное сотрудничество может привести, похоже, решили в руководстве Apple, к нежелательным последствиям и ускорили разработку собственного поисковика.

Мало кто обратил внимание на то, что в последней версии iOS 14, операционной системы iPhone, начали появляться собственные результаты поиска самого Apple и прямые ссылки на сайты, когда пользователи вбивают параметры поиска на своем домашнем экране. Эта технология поиска является важным шагом в разработке Apple собственной полноценной поисковой системы, которая позволит отказаться от поисковика Google.

Apple всегда отличалась секретностью, поэтому информации о работе над собственным поисковиком очень мало. Два с половиной года назад Apple переманил главу отдела поиска Google Джона Джаннандреу. Было объявлено, что Джаннадреа будет заниматься искусственным интеллектом и виртуальной помощницей Сири. Однако очевидно, что с собой он принес в Apple восьмилетний опыт работы над самой популярной поисковой системой Google, который может помочь в работе над собственным поисковиком Apple.

Встроенная технология поиска является альтернативой на тот случай, если регуляторы объявят незаконным сотрудничество между Apple и Google в сфере поиска. По мнению специалиста по антимонопольному законодательству Шарис Позен, которая раньше была помощником Генпрокурора США, а сейчас работает в юридической фирме Clifford Chance, Минюст вполне может потребовать от Apple разорвать соглашение по сотрудничеству и обязать «уравнять» в правах поисковик Google с другими поисковыми системами.

Эксперты также обращают внимание на рост активности запущенного пять лет назад поискового робота Applebot, который создает огромную базу данных, необходимую для любой поисковой системы. Но главным доказательством намерений Apple обзавестись собственным поисковиком, по мнению специалистов, является то, что iOS 14 сейчас выполняет определенные поисковые функции сама, без помощи поисковика Google.

На разработку поисковой системы, которая сможет конкурировать с поисковиком Google, уйдут годы. Apple с учетом прогноза по прибыли и резервам наличности, которые в этом году могут превысить 55 и 81 млрд долларов соответственно, вполне может себе позволить такие долгосрочные инвестиции. Здесь следует также иметь в виду, что в Apple традиционно стараются работать так, чтобы все наиболее важные компоненты продукции были собственного производства или, по крайней мере, в полной мере им контролировались.

Конечно, Apple давно пытается создать собственную поисковую систему, но это очень сложное дело. Более-менее приличные поисковые системы должны иметь в своем поисковом индексе от 20 до 50 млрд страниц. После получения параметров поиска система должна просмотреть громадные массивы информации и отсортировать их за доли секунды. Это настолько трудно даже для Apple с его ресурсами, что немало специалистов считают, что он не будет создавать поисковую систему в полном объеме, а ограничится каким-нибудь сокращенным вариантом, который однако позволит проводить поиски пользователей на более-менее приемлемом уровне.