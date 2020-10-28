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Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в ударах по мирному населению

Москва, 28.10.2020
  • Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в ударах по мирному населению

Гавриил Григоров/ТАСС

Министерство обороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли из РСЗО «Смерч» город Шуши и Степанакерт в Нагорном Карабахе. Госкомитет по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабах заявил, что один мирный житель погиб, а двое ранены.

Позже Азербайджан заявил об обстреле реактивными кассетными снарядами своего города Барда, в результате чего погиб 21 человек, а десятки получили ранения.

Тем временем Азербайджан, несмотря на заключенное перемирие, продолжает наступление в Карабахе. «Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджю Агалы, Зернели Зангилана, село Мандылы Физули, села Газанземи, Ханагабулаг, Чуллю, Гушчулар, Гараагадж, Гияслы, Адильджа, Гылыджан Губадлы. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!», – написал сегодня, 28 октября, в твиттере президент Азербайджана Ильхам Алиев.

25 октября Государственный департамент США заявил о заключении перемирия между Арменией и Азербайджаном, которое должно было начаться 26 октября в 8.00 по местному времени. Но боевые действия продолжились с утра 26 октября.

10 и 18 октября Армения и Азербайджан так же заключали соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года. В ходе боев используется бронетехника, авиация, беспилотники и артиллерия. Армения заявляет об участии в войне Турции на стороне Азербайджана.

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