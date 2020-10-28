Банки предупредили о нехватке денег

Согласно данным кредитно-рейтингового агентства НКР, российские банки в настоящее время активно участвуют в выкупе облигаций федерального займа РФ. Следствием этих действий станет структурный дефицит ликвидности, который ожидается впервые с августа 2017 года. Впрочем, в НКР не считают это проблемой — эксперты уверены, что дефицит сохранится ненадолго и не будет иметь последствий для банковского сектора и экономики.

По данным Банка России, структурный профицит ликвидности на 27 октября составил 623 млрд рублей. Это является минимальным значением показателя с 19 сентября 2017 года. Последний раз структурный дефицит ликвидности, то есть когда банки занимают у ЦБ ликвидность для своих операций, наблюдался в России в августе 2017 года.

«Произошедшее за последнюю неделю сокращение структурного профицита ликвидности в российской банковской системе является отражением значительного дефицита федерального бюджета, пик финансирования которого приходится на последний квартал. Причиной снижения стали масштабные заимствования крупнейших российских банков в рамках операций РЕПО с Банком России для приобретения значительных по объёму новых выпусков ОФЗ», — пояснили аналитики.

По мнению НКР, на фоне реализации программы заимствований Минфина вполне вероятно дальнейшее расширение операций РЕПО и формирование временного структурного дефицита ликвидности в ноябре или декабре. В рамках самой значительной за последние годы программы заимствований в четвертом квартале планируется привлечь до 2 трлн рублей. И если банки продолжат покупать госдолг, структурный дефицит ликвидности может достичь 0,5 трлн рублей.

Говоря о структурном дефиците ликвидности, эксперты подразумевают, что объем средств в банках становится меньше, чем эти банки занимают у ЦБ, поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Минфин таким образом компенсирует дефицит российского бюджета: через покупку ОФЗ банками. По данным ведомства, из-за пандемии дефицит бюджета в 2020 году составит 4,7 трлн руб., или 4,4% ВВП.

Для финансирования расходов бюджета Минфин расширил план заимствований: в октябре—декабре он намерен привлечь рекордные 2 трлн руб. на долговом рынке. То есть дефицит российского бюджета сейчас восполняют банки, приобретая долговые обязательства от Минфина. Доля крупнейших банков России в покупках ОФЗ выросла в сентябре 2020 года до 82,9% с 57,2% в июле. При этом доля иностранных участников, приобретающих российский госдолг, сократилась до 7,6%.

И все же, полагает Деев, даже при таком высоком уровне заимствований на внутреннем рынке со стороны Минфина уровень ликвидности банков остается на стабильном уровне — около 2 трлн рублей (как и весной этого года). По сравнению с периодом 2017 года это намного больше — тогда объем ликвидности падал до уровня 0,5-1 трлн рублей. По мере выполнения планов Минфина по привлечению средств на внутреннем рынке ситуация будет выправляться — никаких серьезных рисков для банковской системы РФ текущая ситуация не несет, соглашается аналитик с выводами НКР.

В самом деле, в этом году впервые с 2017 года в финансовой системе РФ наметился серьезный сдвиг, соглашается главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Так, структурный профицит ликвидности банковского сектора буквально за одну неделю в середине октября стремительно сократился, если еще в июне его уровень составлял 1,8 трлн рублей, то, например, с 13 по 20 октября он снизился еще с 1,55 трлн руб. до 873,6 млрд. Наличие структурного профицита ликвидности означает, что излишки средств банков, которые осели на депозитах и корсчетах Центробанка в общей массе больше, чем средства, занимаемые у регулятора. Если бы в банковском секторе дефицит ликвидности увеличивался, банки бы больше занимали у ЦБ.

Причина сокращения ликвидности вызвана общей экономической ситуацией, которая ухудшилась в результате пандемии коронавируса со всеми вытекающими последствиями, уверен аналитик. Из-за этих проблем образовался серьезный дефицит бюджета, по оценкам Министерства финансов, он по итогам этого года может составить 4,7 трлн руб. Чтобы найти средства на финансирование возросших расходов ведомство, очевидно, расширяло план заимствований, помимо уже проведенных аукционов, где банки принимали активное участие, еще планируется привлечь около 2 трлн рублей.

Иностранные инвесторы в этом году не принимали заметного участия в приобретении российских долговых бумаг, что связано с опасениями из-за «второй волны» пандемии и в целом отрицательными результатами и прогнозами относительно российской экономики, однако для российских банков условия были более чем приемлемые — как следует из обзора ЦБ о рисках финансовых рынков, доля системно значимых банков в выпусках ОФЗ увеличилась до 82,9% только с августа по октябрь в то время как в июле составляла 57,2%, при этом доля иностранных участников составила всего 7,6%.

Стоит обратить внимание, указывает Алексей Антонов, что последнее заметное снижение профицита ликвидности произошло ровно на ту сумму, которую банки заняли на аукционах РЕПО с ЦБ в середине октября. Тогда напомним ЦБ повысил лимит по месячному РЕПО сразу в 10 раз после чего был проведен аукцион, где банки взяли 600 млрд руб. с установленным лимитом в 28 дней. Такие правила определены не случайно и связаны с усиленными бюджетными расходами на последние недели в 2020 году, где традиционно требуется увеличение бюджетных расходов.

Грубо говоря, это означает, поясняет Антонов, что все эти операции не являются критичными для банковской системы. Скорее речь идет о кратковременном дисбалансе распределения ликвидности под определенные цели, а в целом для банков это комфортная ситуация. Постепенно рынок вернется к прежнему состоянию, так по прогнозу ЦБ структурный профицит ликвидности на конец этого года может откатиться к уровню 1,4-2 трлн руб. Однако это будет, разумеется, зависеть от того как поведет себя пандемия и экономика в целом. В случае развития наихудших сценариев Минфин может продолжить расширять операции РЕПО для поддержки выкупа ОФЗ, для этого у системы запас прочности достаточный.