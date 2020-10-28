CNN: Хиллари Клинтон будет выборщиком президента США

Экс-кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что она стала одним из 538 выборщиков Коллегии выборщиков – сообщает CNN.

«Я выборщик от Нью-Йорка. Я уверена, что мне удастся проголосовать за Джо Байдена и сенатора Камалу Харрис в Нью-Йорке. Так что это довольно интересно», – сказала Клинтон.

3 ноября американцы проголосуют на выборах президента США. Однако это будет не прямое голосование – в каждом штате будет определен свой победитель президентских выборов, которому достанутся все выборщики штата (за исключением штатов Мэн и Небраска, где выборщики могут разделиться между кандидатами). Например, в густонаселенной Калифорнии 55 выборщиков, а на Аляске всего три.

Примерно через месяц после всеобщего голосования на президентских выборах 538 выборщиков официально выбирают президента США.