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Диетолог назвала продукты, защищающие от коронавируса

Москва, 28.10.2020

Екатерина Бурляева – российский врач-диетолог вышей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» – назвала продукты, которые в период пандемии COVID-19 могут защитить от заражения новой коронавирусной инфекцией.

По словам специалиста, противостоять этому вирусу поможет потребление в пищу продуктов, содержат большое количество витаминов и минералов. В частности, речь идёт о таких витаминов, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, а также о фолиевой кислоте, цинке, селене и железа, пишет «Российская газета».

Витамины D содержатся в печени трески, в яичном желтке, рыбе и сливочном масло. Как пояснила Бурляева, ежедневное употребление всего 10-15 граммов печени трески способно покрыть суточную потребность не только в витамине D, но и А.

По словам Бурляевой, эффективным в защите организма человека от инфекций признан и Витамин E, который защищает человеческих организм от инфекций в большом количестве содержится в подсолнечном масле и орехах. Витамин C, укрепляющий иммунитет – в шиповнике, чёрной смороде, лимоне, облепихе, капусте и сладком перце.

Цинк и селен, являющийся важными компонентами для иммунного ответа, содержится в говяжьей и куриной печени, сыре, орехах и твороге.

«Поэтому оптимальное питание является ключевым фактором в предотвращении развития коронавируса и улучшении течения этого заболевания», – резюмировала Бурляева.

Ранее сообщалось, что Юлия Юсипова – российский врач, ректор Европейского Университета Долголетия – назвала продукты, которые способны «блокировать» старение.

По мнению специалиста, секрет продления молодости кроется, прежде всего, в факторах, связанных с пищевым поведением человека. В этой связи она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения. Кроме того, пища не должна содержать антибиотики и гормоны.

Напомним, суточный прирост новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки составил 16 202. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано до 1 563 976. Антирекорд поставлен по летальным исходам от заболевания – умерли за сутки 347 человек. Количество заражённых в России снижается второй день подряд, днём ранее было выявлено 16,5 тыс. новых случаев, 26 октября, была превышена отметка в 17 тыс.

Выписаны из российских больниц 12 361 человек, в общей сложности поправились 1 171 301 человек. Число безвозвратных потерь достигло 26 935 человек.

В Москве отмечено резкое снижение количества новых диагнозов до 3 670, накануне во вторник было выявлено 4 312, в понедельник - 5 224 новых случая COVID. Несмотря на положительную динамику, российская столица продолжает оставаться на первом месте по заболеваемости коронавирусм. На втором месте Санкт-Петербург (+727), на третьем – Подмосковье (+505). Далее следуют Нижегородская область (+377) и Архангельская область (+317).

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