Фитнес-индустрия просит ввести мораторий на штрафы до февраля 2021 года

Фитнес-сообщество России, объединяющее 1 700 компаний из 77 регионов России, обратилось к Роспотребнадзору с просьбой ввести мораторий на штрафы до февраля 2021 года, сообщает ТАСС. Также организация просит ведомство заранее уведомлять бизнес о внеплановых выездных проверках ведомства, рассказала агентству президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она уточнила, что обращение с просьбой принять меры по сохранению отрасли направлено в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Национальное фитнес-сообщество обращается к главе Роспотребнадзора с просьбой ввести мораторий на взимание штрафов с фитнес-индустрии до февраля 2021 года, а до этого времени ограничиться рекомендательными мерами воздействия», - говорится в документе.

Силина заявила, что сегодня отрасль работает за гранью рентабельности, закрыто 30% заведений индустрии, уволена пятая часть сотрудников 140 тыс. из 768 тыс. Новые штрафы, по заявлению главы сообщества, попросту разорят отрасль. Она подчеркнула, что за второй и третий кварталы 2020 года убытки составили 51,38 млрд рублей, к расходной части добавились затраты на необходимые меры по профилактике COVID. Один клуб тратит на данные цели до 300 тыс. руб. в месяц, добавила Силина. Она уточнила, что в обращении в ведомство ключевой просьбой является создание единой базы требований ко всем клубам на территории РФ в период эпидемии.