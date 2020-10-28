Германия закрывается на «мягкий карантин»

В Германии вводятся меры по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, которые будут действовать со 2 ноября до конца месяца. В общественных местах разрешены встречи с участием не более 10 человек, в которых участвуют представители не более двух семей. Гостиницы будут принимать только посетителей, которые приехали в другой город с нетуристическими целями и «по уважительной причине».

Запрещается работа ресторанов и кафе (кроме работы на вынос), косметических и массажных салонов, театров, кинотеатров, концертных залов, выставок, игровых салонов, казино, парков развлечений, и фитнес-клубов. Все спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Разрешены лишь индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе. В магазинах ограничивается число покупателей из расчета один человек на 10 квадратных метров торговой площади. Школы и детские сады продолжат работать в обычном режиме.

С начала пандемии в Германии выявлено 464 239 заражений коронавирусом, а умерло более 10 тысяч человек.