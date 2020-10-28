Курс доллара может сильно удивить

Рубль, начав торги вторника с отметок 76,32 в паре с долларом и 90,31 – в паре с евро, к вечеру заметно усилил падение к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск на закрытии основной сессии Мосбиржи курс доллара составлял уже 76,96 руб., что сразу на 57,5 коп. дороже, чем это было сутками ранее. Ещё более солидно укрепилась единая валюта ЕС – евро в это же время торговался по 91,07 руб. (+82 коп.).

Любопытно, что ослабление российской валюты происходило на фоне дешевеющего доллара. Индекс DXY к вечеру вторника снизился с 93,07 до 92,86 пункта. Однако негативные сигналы с внешних рынков не оставили вчера рублю никаких шансов. Прежде всего, на курсе нацвалюты сказываются очередные проблемы с пакетом мер поддержки в США.

Не добавляет оптимизма глобальным игрокам ухудшающаяся статистика по зараженным коронавирусом, которая внушает всё большие опасения по части восстановления мировой экономики. Более того, вторая волна COVID-19, накрывшая планету, вполне возможно приведёт к новым лакдаунам, что также заставляет инвесторов переходить в более защитные активы.

Об этом, в частности, заявил Михаил Беспалов из «КСП Капитал УА», который убеждён, что именно бегство инвесторов от риска на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом оказывает главное влияние на курс рубля.

«И даже несмотря на то, что сейчас ограничительные меры, которые вводятся целым рядом стран, носят не такой жёсткий характер, как это было в марте, ухудшение ситуации с коронавирусом может очень негативно сказаться на курсах валют развивающихся стран, в том числе и на рубле», – предположил Беспалов.

Артём Тузов из «Универ Капитал» считает, что рубль в ближайшей перспективе в обеих парах останется на нынешних уровнях.

Как подчеркнул он, в настоящее время российская валюта в отличие от других валют ЕМ игнорирует негативные настроения рынков. По его мнению, рубль сейчас поддерживают растущие цены на «чёрное золото», повышенные интервенции валюты со стороны российского регулятора, а также спрос на валютную ликвидность компаний-экспортеров перед выплатой налога на прибыль.

При этом, эксперт признал, что во внешней повестке по-прежнему не всё так позитивно. Кроме того, инвесторы продолжают находиться в тревожном ожидании закрытия экономик на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом, а также в отсутствии новостей о новых стимулирующих мерах для американской экономики.

«В этой связи рубль до конца этой недели будет в паре в долларом торговаться в диапазоне 76,50-78,00, а в паре с евро - в коридоре 90,00-91,00», – предположил Тузов.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» отметили, что вчера большую часть дня рубль находился вблизи значений понедельника. При этом они подчеркнули, что внешний негатив, который ранее очень активно давил на нашу валюту, сейчас компенсируется внутренней поддержкой.

«Спрос на рисковые активы на глобальном рынке остаётся определяющим фактором для рубля. При этом внутренние факторы играют за нацвалюту: с понедельника операции Центробанка и Минфина по продаже валюты резко возросли из-за покупки акций «Аэрофлота» за счёт средств ФНБ. Кроме того, нефтяные котировки пока стабильны и не оказывают существенного влияния на курсовую динамику. Мы полагаем, что до конца недели активность упадёт на фоне ожидания итогов выборов и заседания Федрезерва, что вместе с продолжающимся ухудшением ситуации с COVID-19 сыграет против рубля, курс которого почти наверняка ослабнет», – считают аналитики банка.

В свою очередь эксперт французского финансового конгломерата Societe Generale в Сингапуре Джейсон Доу, оценивая вероятность победы Джо Байдена на предстоящих выборах президента США в 78%, рекомендуют покупать рубль в расчёте на неожиданную победу Трампа.

Он пояснил, что валютный рынок уже почти полностью учёл в котировках победу демократа Джо Байдена.

«Общепринятая точка зрения заключается в том, что при победе Байдена его администрация наладит связи с традиционными союзниками в Европе, но при этом займёт очень жёсткую позицию в отношении Москвы», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, выигрышь нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа выглядит маловероятной. Но, как считает он, нельзя исключать и сюрпризы.

«Неожиданный исход на предстоящих американских выборах может перевернуть всё с ног на голову. Поэтому мы рекомендует покупать рубль против мексиканского песо, китайского юаня и доллара в расчёте как раз на неожиданную победу Трампа. Не стоит забывать и о том, что у России сильные фундаментальные показатели, поэтому мы прогнозируем, что при текущих ценах на «чёрное золото» устранение геополитической премии за риск может отправить пару доллар-рубль к отметке в 72,00», – резюмировали в Societe Generale.