Макрон объявил о введении строгого карантина

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телеобращением к нации, в котором заявил о необходимости вернуться к режиму самоизоляции с 30 октября до 1 декабря. По словам Макрона вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией сильнее первой.

Для выхода из дома, как и весной этого года, нужно будет иметь при себе специальный документ. Выходить из дома можно будет только для поездки на работу, к врачу, для помощи близкому человеку или для прогулки возле дома. Рестораны и бары на время карантина будут закрыты. Школы продолжат работать, а студентов переведут на дистанционное обучение. Предприятия так же продолжат работу, но максимально возможное число сотрудников должно будет перейти на удаленную работу – сообщает «Международное французское радио».

В течение последней недели во Франции выявлялось за сутки более 50 тыс новых случаев заражения коронавирусом.